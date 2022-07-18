07:07 18.07.2022 (обновлено: 07:09 18.07.2022)
Эрдоган обсудит с правительством решение "зернового вопроса", сообщили СМИ
TRT Haber: Эрдоган обсудит в понедельник с правительством решение "зернового вопроса"
Колосья пшеницы . Архивное фото
АНКАРА, 18 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с правительством "дорожную карту" по решению "зернового вопроса", сообщил Гостелеканал TRT Haber.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".
"Внешняя политика также входит в число важных пунктов повестки дня заседания кабинета министров. Будут оценены дипломатические контакты для решения зернового кризиса, вызванного российско-украинской войной. Дорожная карта, которой необходимо следовать в этом отношении, будет рассмотрена ",- передал телеканал.
Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.