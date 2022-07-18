https://ria.ru/20220718/zaporozhe-1803336551.html

В Запорожской области приступили к формированию правительства

В Запорожской области приступили к формированию правительства - РИА Новости, 18.07.2022

В Запорожской области приступили к формированию правительства

В Запорожской области приступили к формированию правительства, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T21:37

2022-07-18T21:37

2022-07-18T21:37

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. В Запорожской области приступили к формированию правительства, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщал, что правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов, ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220718/koltsov-1803330519.html

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запорожская область