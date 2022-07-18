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В Запорожской области приступили к формированию правительства - РИА Новости, 18.07.2022
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В Запорожской области приступили к формированию правительства
В Запорожской области приступили к формированию правительства - РИА Новости, 18.07.2022
В Запорожской области приступили к формированию правительства
В Запорожской области приступили к формированию правительства, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T21:37
2022-07-18T21:37
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. В Запорожской области приступили к формированию правительства, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщал, что правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов, ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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запорожская область
21:37 18.07.2022
 
В Запорожской области приступили к формированию правительства

Член администрации Рогов: в Запорожской области приступили к формированию правительства

© Фото : Антон Кольцов/VkontakteАнтон Кольцов
Антон Кольцов - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : Антон Кольцов/Vkontakte
Антон Кольцов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. В Запорожской области приступили к формированию правительства, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов, ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области.
"В Запорожской области приступили к формированию правительства", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Антон Кольцов - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
20:56
Кольцов возглавил правительство Запорожской области
 
Запорожская область
 
 
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