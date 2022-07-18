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ЛНР будет выдворять иностранцев за некоторые правонарушения - РИА Новости, 18.07.2022
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ЛНР будет выдворять иностранцев за некоторые правонарушения
ЛНР будет выдворять иностранцев за некоторые правонарушения - РИА Новости, 18.07.2022
ЛНР будет выдворять иностранцев за некоторые правонарушения
Народный Совет ЛНР принял в понедельник закон, предусматривающий выдворение из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд административных... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:51
2022-07-18T17:37
луганская народная республика
в мире
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Народный Совет ЛНР принял в понедельник закон, предусматривающий выдворение из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд административных правонарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства."Законопроектом предлагается дополнить часть 1 статьи 2.6 Кодекса ЛНР об административных правонарушениях и установить для иностранных граждан и лиц без гражданства административное выдворение за пределы ЛНР в качестве альтернативного наказания за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.2, 20.3, 20.4, 20.4.1, 20.4.2 настоящего Кодекса", - заявил председатель одного из комитетов НС ЛНР Олег Попов.Речь идет о статьях Административного Кодекса ЛНР о "Нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", "Организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", "Пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены законами Луганской Народной Республики".Закон "О внесении изменений в статьи 2.6 и 20.4.2 Кодекса Луганской Народной Республики об административных правонарушениях" был принят в понедельник на очередном пленарном заседании Народного Совета ЛНР. Законопроект был внесен главой Республики Леонидом Пасечником и разработан в целях установления ответственности за действия, направленные на дискредитацию внешней политики Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Российской Федерации."Принятие законопроекта окажет превентивное воздействие на граждан, должностных лиц, юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства и будет способствовать обеспечению безопасности государства и общества", - добавил Попов.
https://ria.ru/20220715/zaporozhe-1802830727.html
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луганская народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр
16:51 18.07.2022 (обновлено: 17:37 18.07.2022)
 
ЛНР будет выдворять иностранцев за некоторые правонарушения

Парламент ЛНР принял закон о выдворении иностранцев и апатридов за правонарушения

© РИА НовостиБольшой баннер с Александром Невским в центре Луганска
Большой баннер с Александром Невским в центре Луганска
© РИА Новости
Большой баннер с Александром Невским в центре Луганска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Народный Совет ЛНР принял в понедельник закон, предусматривающий выдворение из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд административных правонарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Законопроектом предлагается дополнить часть 1 статьи 2.6 Кодекса ЛНР об административных правонарушениях и установить для иностранных граждан и лиц без гражданства административное выдворение за пределы ЛНР в качестве альтернативного наказания за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.2, 20.3, 20.4, 20.4.1, 20.4.2 настоящего Кодекса", - заявил председатель одного из комитетов НС ЛНР Олег Попов.
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Речь идет о статьях Административного Кодекса ЛНР о "Нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", "Организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", "Пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены законами Луганской Народной Республики".
Закон "О внесении изменений в статьи 2.6 и 20.4.2 Кодекса Луганской Народной Республики об административных правонарушениях" был принят в понедельник на очередном пленарном заседании Народного Совета ЛНР. Законопроект был внесен главой Республики Леонидом Пасечником и разработан в целях установления ответственности за действия, направленные на дискредитацию внешней политики Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.
"Принятие законопроекта окажет превентивное воздействие на граждан, должностных лиц, юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства и будет способствовать обеспечению безопасности государства и общества", - добавил Попов.
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