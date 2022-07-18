https://ria.ru/20220718/vydvorenie-1803266688.html

ЛНР будет выдворять иностранцев за некоторые правонарушения

ЛНР будет выдворять иностранцев за некоторые правонарушения - РИА Новости, 18.07.2022

ЛНР будет выдворять иностранцев за некоторые правонарушения

Народный Совет ЛНР принял в понедельник закон, предусматривающий выдворение из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд административных... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:51

2022-07-18T16:51

2022-07-18T17:37

луганская народная республика

в мире

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Народный Совет ЛНР принял в понедельник закон, предусматривающий выдворение из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд административных правонарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства."Законопроектом предлагается дополнить часть 1 статьи 2.6 Кодекса ЛНР об административных правонарушениях и установить для иностранных граждан и лиц без гражданства административное выдворение за пределы ЛНР в качестве альтернативного наказания за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.2, 20.3, 20.4, 20.4.1, 20.4.2 настоящего Кодекса", - заявил председатель одного из комитетов НС ЛНР Олег Попов.Речь идет о статьях Административного Кодекса ЛНР о "Нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", "Организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", "Пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены законами Луганской Народной Республики".Закон "О внесении изменений в статьи 2.6 и 20.4.2 Кодекса Луганской Народной Республики об административных правонарушениях" был принят в понедельник на очередном пленарном заседании Народного Совета ЛНР. Законопроект был внесен главой Республики Леонидом Пасечником и разработан в целях установления ответственности за действия, направленные на дискредитацию внешней политики Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Российской Федерации."Принятие законопроекта окажет превентивное воздействие на граждан, должностных лиц, юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства и будет способствовать обеспечению безопасности государства и общества", - добавил Попов.

https://ria.ru/20220715/zaporozhe-1802830727.html

https://ria.ru/20220421/estoniya-1784702498.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр