Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отметили актуальность встречи Путина с коллегами из Турции и Ирана - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/vstrecha-1803185265.html
В Кремле отметили актуальность встречи Путина с коллегами из Турции и Ирана
В Кремле отметили актуальность встречи Путина с коллегами из Турции и Ирана - РИА Новости, 18.07.2022
В Кремле отметили актуальность встречи Путина с коллегами из Турции и Ирана
Встреча президента РФ Владимира Путина с коллегами из Турции и Ирана пройдет в Тегеране по очередности, она весьма важна и актуальна, это хорошая возможность... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:52
2022-07-18T12:52
политика
турция
иран
тегеран (город)
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с коллегами из Турции и Ирана пройдет в Тегеране по очередности, она весьма важна и актуальна, это хорошая возможность обсудить региональные и международные проблемы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Потому что главы государств - Ирана, Турции, России - договорились встретиться в Тегеране, по очерёдности там должна была состояться встреча. Встреча весьма важна и актуальна, кроме того, это хорошая возможность обсудить региональные и международные проблемы с упомянутыми главами государств. Именно поэтому она проходит в Тегеране", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему поездка Путина состоится именно в Тегеран.
https://ria.ru/20220718/valyuta-1803166379.html
турция
иран
тегеран (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e6cc608ae8edba9b12de689d2899ec85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, турция, иран, тегеран (город), владимир путин, россия
12:52 18.07.2022
 
В Кремле отметили актуальность встречи Путина с коллегами из Турции и Ирана

Песков назвал встречу Путина с коллегами из Турции и Ирана весьма важной и актуальной

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с коллегами из Турции и Ирана пройдет в Тегеране по очередности, она весьма важна и актуальна, это хорошая возможность обсудить региональные и международные проблемы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Потому что главы государств - Ирана, Турции, России - договорились встретиться в Тегеране, по очерёдности там должна была состояться встреча. Встреча весьма важна и актуальна, кроме того, это хорошая возможность обсудить региональные и международные проблемы с упомянутыми главами государств. Именно поэтому она проходит в Тегеране", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему поездка Путина состоится именно в Тегеран.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 12:11
Россия и Иран отойдут от практики применения доллара, заявил Песков
 
ПолитикаТурцияИранТегеран (город)Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала