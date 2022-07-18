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В Кремле отметили актуальность встречи Путина с коллегами из Турции и Ирана

В Кремле отметили актуальность встречи Путина с коллегами из Турции и Ирана - РИА Новости, 18.07.2022

В Кремле отметили актуальность встречи Путина с коллегами из Турции и Ирана

Встреча президента РФ Владимира Путина с коллегами из Турции и Ирана пройдет в Тегеране по очередности, она весьма важна и актуальна, это хорошая возможность... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:52

2022-07-18T12:52

2022-07-18T12:52

политика

турция

иран

тегеран (город)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с коллегами из Турции и Ирана пройдет в Тегеране по очередности, она весьма важна и актуальна, это хорошая возможность обсудить региональные и международные проблемы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Потому что главы государств - Ирана, Турции, России - договорились встретиться в Тегеране, по очерёдности там должна была состояться встреча. Встреча весьма важна и актуальна, кроме того, это хорошая возможность обсудить региональные и международные проблемы с упомянутыми главами государств. Именно поэтому она проходит в Тегеране", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему поездка Путина состоится именно в Тегеран.

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турция

иран

тегеран (город)

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, турция, иран, тегеран (город), владимир путин, россия