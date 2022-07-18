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В Кремле отметили актуальность встречи Путина с коллегами из Турции и Ирана
В Кремле отметили актуальность встречи Путина с коллегами из Турции и Ирана - РИА Новости, 18.07.2022
В Кремле отметили актуальность встречи Путина с коллегами из Турции и Ирана
Встреча президента РФ Владимира Путина с коллегами из Турции и Ирана пройдет в Тегеране по очередности, она весьма важна и актуальна, это хорошая возможность... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:52
2022-07-18T12:52
2022-07-18T12:52
политика
турция
иран
тегеран (город)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с коллегами из Турции и Ирана пройдет в Тегеране по очередности, она весьма важна и актуальна, это хорошая возможность обсудить региональные и международные проблемы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Потому что главы государств - Ирана, Турции, России - договорились встретиться в Тегеране, по очерёдности там должна была состояться встреча. Встреча весьма важна и актуальна, кроме того, это хорошая возможность обсудить региональные и международные проблемы с упомянутыми главами государств. Именно поэтому она проходит в Тегеране", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему поездка Путина состоится именно в Тегеран.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, турция, иран, тегеран (город), владимир путин, россия
В Кремле отметили актуальность встречи Путина с коллегами из Турции и Ирана
Песков назвал встречу Путина с коллегами из Турции и Ирана весьма важной и актуальной