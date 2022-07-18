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Эксперт рассказал, что нужно сделать с евро, если они у вас есть
Эксперт рассказал, что нужно сделать с евро, если они у вас есть - РИА Новости, 18.07.2022
Эксперт рассказал, что нужно сделать с евро, если они у вас есть
Держать на счетах валюту, которая потенциально может быть заблокирована в рамках санкций в любой момент, психологически сложно. Как лучше распорядиться... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T01:18
2022-07-18T01:18
2022-07-18T01:18
экономика
валюта
доллар
евро
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Держать на счетах валюту, которая потенциально может быть заблокирована в рамках санкций в любой момент, психологически сложно. Как лучше распорядиться имеющимися у вас евро, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.Самый "классический" вариант — это положить валюту на банковский депозит, однако сейчас вклады в евро принимает не так много банков, отметил эксперт. Ещё один вариант — инвестировать эти средства в активы, номинированные в валюте, но стоит помнить, что сейчас европейский фондовый рынок падает, и падение может продолжиться, добавляет он.Также евро можно обменять на другие валюты: доллары, юани или рубли, заключил Емельянов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, валюта, доллар, евро
Эксперт рассказал, что нужно сделать с евро, если они у вас есть
Аналитик Емельянов посоветовал положить доллары и евро на депозит или обменять их на юани