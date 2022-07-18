https://ria.ru/20220718/valyuta-1803108857.html

Эксперт рассказал, что нужно сделать с евро, если они у вас есть

Эксперт рассказал, что нужно сделать с евро, если они у вас есть - РИА Новости, 18.07.2022

Эксперт рассказал, что нужно сделать с евро, если они у вас есть

Держать на счетах валюту, которая потенциально может быть заблокирована в рамках санкций в любой момент, психологически сложно. Как лучше распорядиться... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T01:18

2022-07-18T01:18

2022-07-18T01:18

экономика

валюта

доллар

евро

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Держать на счетах валюту, которая потенциально может быть заблокирована в рамках санкций в любой момент, психологически сложно. Как лучше распорядиться имеющимися у вас евро, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.Самый "классический" вариант — это положить валюту на банковский депозит, однако сейчас вклады в евро принимает не так много банков, отметил эксперт. Ещё один вариант — инвестировать эти средства в активы, номинированные в валюте, но стоит помнить, что сейчас европейский фондовый рынок падает, и падение может продолжиться, добавляет он.Также евро можно обменять на другие валюты: доллары, юани или рубли, заключил Емельянов.

https://ria.ru/20220715/kurs-1802847944.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, валюта, доллар, евро