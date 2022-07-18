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Эксперт рассказал, что нужно сделать с евро, если они у вас есть - РИА Новости, 18.07.2022
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Эксперт рассказал, что нужно сделать с евро, если они у вас есть
Эксперт рассказал, что нужно сделать с евро, если они у вас есть - РИА Новости, 18.07.2022
Эксперт рассказал, что нужно сделать с евро, если они у вас есть
Держать на счетах валюту, которая потенциально может быть заблокирована в рамках санкций в любой момент, психологически сложно. Как лучше распорядиться... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T01:18
2022-07-18T01:18
экономика
валюта
доллар
евро
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Держать на счетах валюту, которая потенциально может быть заблокирована в рамках санкций в любой момент, психологически сложно. Как лучше распорядиться имеющимися у вас евро, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.Самый "классический" вариант — это положить валюту на банковский депозит, однако сейчас вклады в евро принимает не так много банков, отметил эксперт. Ещё один вариант — инвестировать эти средства в активы, номинированные в валюте, но стоит помнить, что сейчас европейский фондовый рынок падает, и падение может продолжиться, добавляет он.Также евро можно обменять на другие валюты: доллары, юани или рубли, заключил Емельянов.
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экономика, валюта, доллар, евро
01:18 18.07.2022
 
Эксперт рассказал, что нужно сделать с евро, если они у вас есть

Аналитик Емельянов посоветовал положить доллары и евро на депозит или обменять их на юани

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Держать на счетах валюту, которая потенциально может быть заблокирована в рамках санкций в любой момент, психологически сложно. Как лучше распорядиться имеющимися у вас евро, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.
Самый "классический" вариант — это положить валюту на банковский депозит, однако сейчас вклады в евро принимает не так много банков, отметил эксперт. Ещё один вариант — инвестировать эти средства в активы, номинированные в валюте, но стоит помнить, что сейчас европейский фондовый рынок падает, и падение может продолжиться, добавляет он.
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 19:28Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 57,17 рубля
Также евро можно обменять на другие валюты: доллары, юани или рубли, заключил Емельянов.
 
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