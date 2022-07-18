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СМИ: Запад перестает помогать Киеву из-за экономической боли и поражений - РИА Новости, 18.07.2022
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СМИ: Запад перестает помогать Киеву из-за экономической боли и поражений
СМИ: Запад перестает помогать Киеву из-за экономической боли и поражений - РИА Новости, 18.07.2022
СМИ: Запад перестает помогать Киеву из-за экономической боли и поражений
Западные страны постепенно ослабят поддержку Украины из-за экономической боли от антироссийских санкций и поражений ВСУ в Донбассе. Об этом пишет обозреватель... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:41
2022-07-18T16:54
политика
украина
россия
донбасс
еврокомиссия
санкции в отношении россии
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Западные страны постепенно ослабят поддержку Украины из-за экономической боли от антироссийских санкций и поражений ВСУ в Донбассе. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Ричард Кемп.По его словам, США готовы были терпеть негативные последствия от ограничительных мер и делать щедрые ассигнования киевскому правительству, если бы оно успешно выполняло задачу по борьбе с Россией."Сейчас, когда 54 миллиарда американских долларов уже вложены в конфликт, Украина проигрывает", — напомнил автор.Чтобы Киев продолжил боевые действия, ему нужна еще большая экономическая помощь извне. Однако, как прогнозирует Кемп, западные лидеры, напротив, будут наращивать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он сел за стол переговоров с Россией.Как считает колумнист, о нежелании продолжать субсидировать киевское правительство свидетельствуют недавние события: на прошлой неделе Еврокомиссия заблокировала кредит в 1,5 миллиарда евро, предназначенный Украине.Кемп убежден, что поддержка будет ослабевать по мере затягивания кризиса и приближения зимы, которая повысит спрос на газ и нефть. Главы европейских государств "будут наступать друг на друга", чтобы наладить экономические отношения с Москвой и восстановить поток российских энергоресурсов, полагает журналист.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал украинских силовиков и националистов.
https://ria.ru/20220711/toplivo-1801813702.html
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политика, украина, россия, донбасс, еврокомиссия, санкции в отношении россии, владимир зеленский, владимир путин
15:41 18.07.2022 (обновлено: 16:54 18.07.2022)
 
СМИ: Запад перестает помогать Киеву из-за экономической боли и поражений

Telegraph: Запад ослабляет поддержку Украины из-за экономических проблем и поражений ВСУ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Западные страны постепенно ослабят поддержку Украины из-за экономической боли от антироссийских санкций и поражений ВСУ в Донбассе. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Ричард Кемп.
По его словам, США готовы были терпеть негативные последствия от ограничительных мер и делать щедрые ассигнования киевскому правительству, если бы оно успешно выполняло задачу по борьбе с Россией.
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"Сейчас, когда 54 миллиарда американских долларов уже вложены в конфликт, Украина проигрывает", — напомнил автор.
Чтобы Киев продолжил боевые действия, ему нужна еще большая экономическая помощь извне. Однако, как прогнозирует Кемп, западные лидеры, напротив, будут наращивать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он сел за стол переговоров с Россией.
Как считает колумнист, о нежелании продолжать субсидировать киевское правительство свидетельствуют недавние события: на прошлой неделе Еврокомиссия заблокировала кредит в 1,5 миллиарда евро, предназначенный Украине.
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Кемп убежден, что поддержка будет ослабевать по мере затягивания кризиса и приближения зимы, которая повысит спрос на газ и нефть. Главы европейских государств "будут наступать друг на друга", чтобы наладить экономические отношения с Москвой и восстановить поток российских энергоресурсов, полагает журналист.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал украинских силовиков и националистов.
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