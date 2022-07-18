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В Луганске объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Луганске объявили воздушную тревогу
В Луганске объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.07.2022
В Луганске объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Луганске, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:46
2022-07-18T12:15
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
луганск
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Луганске, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В Луганске воздушная тревога", — написал он в своем Telegram-канале, сопроводив пост видео, на котором звучат сирены.На минувшей неделе Марочко заявил, что украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города. Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что ВСУ ночью 12 июля обстреляли Луганск, выпустив ракеты из американских РСЗО HIMARS.Вся территория бывшей Луганской области контролируется силами ЛНР и российскими военными.
https://ria.ru/20220717/pvo-1802995720.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, в мире, луганск, ситуация в днр и лнр
10:46 18.07.2022 (обновлено: 12:15 18.07.2022)
 
В Луганске объявили воздушную тревогу

Представитель ЛНР Марочко сообщил, что в Луганске объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкАвтомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска
Автомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Автомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Луганске, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Луганске воздушная тревога", — написал он в своем Telegram-канале, сопроводив пост видео, на котором звучат сирены.
На минувшей неделе Марочко заявил, что украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города.
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что ВСУ ночью 12 июля обстреляли Луганск, выпустив ракеты из американских РСЗО HIMARS.
Вся территория бывшей Луганской области контролируется силами ЛНР и российскими военными.
Кадры сработавшей системы ПВО над Луганском - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 04:38Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ миреЛуганскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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