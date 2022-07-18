https://ria.ru/20220718/trevoga-1803145217.html
В Луганске объявили воздушную тревогу
В Луганске объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.07.2022
В Луганске объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Луганске, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:46
2022-07-18T10:46
2022-07-18T12:15
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
луганск
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Луганске, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В Луганске воздушная тревога", — написал он в своем Telegram-канале, сопроводив пост видео, на котором звучат сирены.На минувшей неделе Марочко заявил, что украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города. Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что ВСУ ночью 12 июля обстреляли Луганск, выпустив ракеты из американских РСЗО HIMARS.Вся территория бывшей Луганской области контролируется силами ЛНР и российскими военными.
https://ria.ru/20220717/pvo-1802995720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, в мире, луганск, ситуация в днр и лнр
10:46 18.07.2022 (обновлено: 12:15 18.07.2022)
В Луганске объявили воздушную тревогу
Представитель ЛНР Марочко сообщил, что в Луганске объявили воздушную тревогу