https://ria.ru/20220718/trevoga-1803145217.html

В Луганске объявили воздушную тревогу

В Луганске объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.07.2022

В Луганске объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Луганске, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:46

2022-07-18T10:46

2022-07-18T12:15

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

в мире

луганск

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 18 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Луганске, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В Луганске воздушная тревога", — написал он в своем Telegram-канале, сопроводив пост видео, на котором звучат сирены.На минувшей неделе Марочко заявил, что украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города. Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что ВСУ ночью 12 июля обстреляли Луганск, выпустив ракеты из американских РСЗО HIMARS.Вся территория бывшей Луганской области контролируется силами ЛНР и российскими военными.

https://ria.ru/20220717/pvo-1802995720.html

луганская народная республика

луганск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, в мире, луганск, ситуация в днр и лнр