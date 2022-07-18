https://ria.ru/20220718/telekanaly-1803220277.html
Кулеба призвал отключить российские телеканалы от европейских сетей
Кулеба призвал отключить российские телеканалы от европейских сетей - РИА Новости, 18.07.2022
Кулеба призвал отключить российские телеканалы от европейских сетей
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал отключить все российские телеканалы от европейских кабельных и спутниковых сетей. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:41
2022-07-18T14:41
2022-07-18T14:41
специальная военная операция на украине
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евросоюз
мид украины
дмитрий кулеба
телевидение
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал отключить все российские телеканалы от европейских кабельных и спутниковых сетей.В своем обращении к Совету глав МИД ЕС в Брюсселе Кулеба назвал санкции против России "серьезным прорывом" и призвал продолжить вводить ограничительные меры. "Я также настаиваю на том, чтобы все российские телеканалы были запрещены в европейских кабельных и спутниковых сетях", - говорится в обращении главы украинского МИД, опубликованном на сайте ведомства.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220714/odessa-1802567432.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кулеба призвал отключить российские телеканалы от европейских сетей
Кулеба призвал отключить российские каналы от европейских кабельных и спутниковых сетей