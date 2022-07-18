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Кулеба призвал отключить российские телеканалы от европейских сетей - РИА Новости, 18.07.2022
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Кулеба призвал отключить российские телеканалы от европейских сетей
Кулеба призвал отключить российские телеканалы от европейских сетей - РИА Новости, 18.07.2022
Кулеба призвал отключить российские телеканалы от европейских сетей
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал отключить все российские телеканалы от европейских кабельных и спутниковых сетей. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:41
2022-07-18T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
евросоюз
мид украины
дмитрий кулеба
телевидение
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал отключить все российские телеканалы от европейских кабельных и спутниковых сетей.В своем обращении к Совету глав МИД ЕС в Брюсселе Кулеба назвал санкции против России "серьезным прорывом" и призвал продолжить вводить ограничительные меры. "Я также настаиваю на том, чтобы все российские телеканалы были запрещены в европейских кабельных и спутниковых сетях", - говорится в обращении главы украинского МИД, опубликованном на сайте ведомства.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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в мире, россия, украина, евросоюз, мид украины, дмитрий кулеба, телевидение, ситуация в днр и лнр
14:41 18.07.2022
 
Кулеба призвал отключить российские телеканалы от европейских сетей

Кулеба призвал отключить российские каналы от европейских кабельных и спутниковых сетей

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением эфирного шума
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал отключить все российские телеканалы от европейских кабельных и спутниковых сетей.
В своем обращении к Совету глав МИД ЕС в Брюсселе Кулеба назвал санкции против России "серьезным прорывом" и призвал продолжить вводить ограничительные меры. "Я также настаиваю на том, чтобы все российские телеканалы были запрещены в европейских кабельных и спутниковых сетях", - говорится в обращении главы украинского МИД, опубликованном на сайте ведомства.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 21:30
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвросоюзМИД УкраиныДмитрий КулебаТелевидениеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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