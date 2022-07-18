https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803216432.html
Вице-премьеры займутся вопросами развития в высокотехнологичных отраслях
Вице-премьеры займутся вопросами развития в высокотехнологичных отраслях - РИА Новости, 18.07.2022
Вице-премьеры займутся вопросами развития в высокотехнологичных отраслях
Президент РФ Владимир Путин предложил закрепить за каждым вице-премьером вопросы развития в высокотехнологичных отраслях. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:32
2022-07-18T14:32
2022-07-18T14:56
владимир путин
технологии
россия
экономика
андрей белоусов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил закрепить за каждым вице-премьером вопросы развития в высокотехнологичных отраслях."Считаю целесообразным за каждым направлением (в высокотехнологичных отраслях) закрепить ответственного в ранге вице-премьера. У нас Андрей Рэмович (Белоусов) отвечает за все, за всю эту поляну, но мне представляется целесообразным, чтобы под его руководством... И попросил бы председателя правительства потом контролировать все, что происходит. Вот наметили бы грядку для каждого заместителя председателя правительства. И необходимо здесь определять более амбициозные показатели, исходя из сегодняшних потребностей нашей экономики", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20220706/tekhnologii-1800778500.html
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владимир путин, технологии, россия, экономика, андрей белоусов
14:32 18.07.2022 (обновлено: 14:56 18.07.2022)
Вице-премьеры займутся вопросами развития в высокотехнологичных отраслях
Путин предложил вице-премьерам решать вопросы развития высокотехнологичных отраслей