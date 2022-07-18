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Вице-премьеры займутся вопросами развития в высокотехнологичных отраслях - РИА Новости, 18.07.2022
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Вице-премьеры займутся вопросами развития в высокотехнологичных отраслях
Вице-премьеры займутся вопросами развития в высокотехнологичных отраслях - РИА Новости, 18.07.2022
Вице-премьеры займутся вопросами развития в высокотехнологичных отраслях
Президент РФ Владимир Путин предложил закрепить за каждым вице-премьером вопросы развития в высокотехнологичных отраслях. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:32
2022-07-18T14:56
владимир путин
технологии
россия
экономика
андрей белоусов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил закрепить за каждым вице-премьером вопросы развития в высокотехнологичных отраслях."Считаю целесообразным за каждым направлением (в высокотехнологичных отраслях) закрепить ответственного в ранге вице-премьера. У нас Андрей Рэмович (Белоусов) отвечает за все, за всю эту поляну, но мне представляется целесообразным, чтобы под его руководством... И попросил бы председателя правительства потом контролировать все, что происходит. Вот наметили бы грядку для каждого заместителя председателя правительства. И необходимо здесь определять более амбициозные показатели, исходя из сегодняшних потребностей нашей экономики", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
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владимир путин, технологии, россия, экономика, андрей белоусов
14:32 18.07.2022 (обновлено: 14:56 18.07.2022)
 
Вице-премьеры займутся вопросами развития в высокотехнологичных отраслях

Путин предложил вице-премьерам решать вопросы развития высокотехнологичных отраслей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРаботник в цехе деталей и агрегатов из полимерно-композиционных материалов
Работник в цехе деталей и агрегатов из полимерно-композиционных материалов - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работник в цехе деталей и агрегатов из полимерно-композиционных материалов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил закрепить за каждым вице-премьером вопросы развития в высокотехнологичных отраслях.
"Считаю целесообразным за каждым направлением (в высокотехнологичных отраслях) закрепить ответственного в ранге вице-премьера. У нас Андрей Рэмович (Белоусов) отвечает за все, за всю эту поляну, но мне представляется целесообразным, чтобы под его руководством... И попросил бы председателя правительства потом контролировать все, что происходит. Вот наметили бы грядку для каждого заместителя председателя правительства. И необходимо здесь определять более амбициозные показатели, исходя из сегодняшних потребностей нашей экономики", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
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6 июля, 19:56Новый курс
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Владимир ПутинТехнологииРоссияЭкономикаАндрей Белоусов
 
 
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