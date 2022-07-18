https://ria.ru/20220718/sud-1803224173.html

Конституционный суд защитил трудовые права преподавателей вузов

Конституционный суд защитил трудовые права преподавателей вузов - РИА Новости, 18.07.2022

Конституционный суд защитил трудовые права преподавателей вузов

Конституционный суд (КС) России защитил трудовые права преподавателей вузов, направив на пересмотр дело уволенного доцента университета в Москве, сообщает... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:48

2022-07-18T14:48

2022-07-18T14:48

общество

россия

государственный университет управления

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России защитил трудовые права преподавателей вузов, направив на пересмотр дело уволенного доцента университета в Москве, сообщает пресс-служба суда."Восемнадцатого июля… Конституционный суд РФ защитил трудовые права преподавателей высших учебных заведений", - говорится в сообщении.Суд до корректировки законодательства предписал вузам заключать договоры с уже работающими с ними преподавателями либо на неопределённый срок, либо не менее, чем на 3 года.Увольнение вслед за отпускомДело о проверке конституционности первой и восьмой частей статьи 332 Трудового кодекса (ТК) РФ рассматривалось в связи с жалобой Алексея Подакова, который более 13 лет проработал доцентом в московском Государственном университете управления на основании срочных трудовых договоров и допсоглашений к ним. До окончания действия последнего трудового договора преподаватель подал заявление на длительный отпуск для завершения докторской диссертации.Подакова отправили в отпуск без сохранения зарплаты и без гарантии дальнейшей работы. По истечении срока трудового договора университет уволил доцента, не организовав конкурс на замещение его должности до того, как этот договор истек."Заявитель просил суды о восстановлении на работе, признании трудового договора заключенным на неопределенный срок и оплате его длительного отпуска. Все судебные инстанции ему оказали, ссылаясь на зафиксированное им согласие с условием о срочном характере трудовых отношений", - приводится в релизе КС история вопроса.Договоры на короткий срокКак отметил Конституционный суд, труд педагогов из числа профессорско-преподавательского состава вузов регулируется специальными нормами ТК РФ, что обусловлено спецификой и социальной значимостью их деятельности. При этом трудовые договоры можно заключать как на определенный, так и на неопределенный срок."Заключение преимущественно краткосрочных трудовых договоров не может быть оправдано ни спецификой педагогической работы, ни особым правовым положением осуществляющих ее лиц, избираемых по конкурсу", - указал КС.Поскольку законодательных ограничений на заключение с преподавателями срочных трудовых договоров не предусмотрено, конкретный срок действия такого договора зачастую "фактически единолично" определяет руководитель вуза. При этом его решение не зависит от решения коллегиального органа, который проводит конкурс на замещение соответствующей должности, а заключаемые трудовые договоры нередко бывают краткосрочными. В результате, как отмечается в релизе КС, значение конкурсной процедуры обесценивается, а педагог, как правило, вынужден соглашаться на предложенные условия, даже и невыгодные для него.Также в вузах широко распространена практика неоднократного заключения между одними и теми же сторонами на протяжении длительного времени трудовых договоров на учебный год или учебный семестр и их продление на непродолжительные сроки. Такие трудовые договоры не только ограничивают работников профессорско-преподавательского состава в осуществлении конституционных свобод научного творчества и преподавания, но и лишают их возможности реализовать в полной мере свое право на оплачиваемый отпуск, констатировал КС России.Также это мешает формированию непрерывного стажа педагогической работы, необходимого для получения права на длительный "творческий" отпуск сроком до одного года и присвоения ученых званий.Права педагогов оказались нарушены"Таким образом, оспариваемые нормы не обеспечивают гарантий стабильности правового положения педагогических работников, обеспечения их устойчивой трудовой занятости и приводят к ограничениям прав и свобод, выходящим за рамки конституционно допустимых. Законодателю надлежит в кратчайшие сроки внести надлежащие изменения", - приводится в релизе КС его вердикт.До корректировки соответствующих норм трудовые договоры с преподавателями вузов могут заключаться как на неопределенный, так и на определенный срок, но не менее, чем на три года, указал Конституционный суд. Исключение составляют случаи, когда трудовой договор заключается впервые либо спланированная учебная нагрузка преподавателя не предполагает длительную занятость. Тогда договор заключается на срок не менее одного года.При этом при избрании работника по конкурсу на должность, которую он уже занимал ранее, новый трудовой договор заключать не обязательно, а действующий должен продлеваться на срок не менее трех лет или на неопределенный срок. При сокращении нагрузки в связи с изменением учебных планов трудовой договор с преподавателем может быть продлен и на меньший срок, но не менее чем на один год.Дело заявителя подлежит пересмотру, заключается в релизе КС РФ.

https://ria.ru/20220516/sud-1788874271.html

https://ria.ru/20220420/uvolnenie-1784434089.html

https://ria.ru/20191220/1562619433.html

https://ria.ru/20220714/sud-1802440220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, государственный университет управления