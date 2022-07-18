https://ria.ru/20220718/stroitelstvo-1803185552.html
В Подмосковье построят 18 коммерческих объектов
В Подмосковье построят 18 коммерческих объектов - РИА Новости, 18.07.2022
В Подмосковье построят 18 коммерческих объектов
На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 18 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:53
2022-07-18T12:53
2022-07-18T12:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 18 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 50 проектов. Из них: 1 – объект крупного бизнеса, 17 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство холодильного склада хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции в городском округе Наро-Фоминск общей площадью более 6,2 гектаров.
https://ria.ru/20220715/bti-1802696788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость