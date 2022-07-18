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В Подмосковье построят 18 коммерческих объектов - РИА Новости, 18.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220718/stroitelstvo-1803185552.html
В Подмосковье построят 18 коммерческих объектов
В Подмосковье построят 18 коммерческих объектов - РИА Новости, 18.07.2022
В Подмосковье построят 18 коммерческих объектов
На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 18 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:53
2022-07-18T12:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 18 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 50 проектов. Из них: 1 – объект крупного бизнеса, 17 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство холодильного склада хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции в городском округе Наро-Фоминск общей площадью более 6,2 гектаров.
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московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость
12:53 18.07.2022
 

В Подмосковье построят 18 коммерческих объектов

© РИА Новости / Михаил ЛичковСтроительство коммерческой недвижимость
Строительство коммерческой недвижимость - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Михаил Личков
Строительство коммерческой недвижимость. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 18 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
"В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 50 проектов. Из них: 1 – объект крупного бизнеса, 17 – малого", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство холодильного склада хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции в городском округе Наро-Фоминск общей площадью более 6,2 гектаров.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Коммерческая недвижимость
 
 
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