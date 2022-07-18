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Путин попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения - РИА Новости, 18.07.2022
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Путин попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения
Путин попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения - РИА Новости, 18.07.2022
Путин попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:34
2022-07-18T14:34
общероссийский народный фронт
общество
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения."Важно, чтобы социальные контракты давали людям реальный шанс дальнейшего трудоустройства или организации своего бизнеса. Пускай, небольшого, скромного, но своего дела. На это должна быть нацелена работа регионов. И прошу коллег из счетной палаты и ОНФ провести анализ результативности этого инструмента и представить предложения по его развитию", - сказал Путин.
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общероссийский народный фронт, общество, владимир путин
14:34 18.07.2022
 
Путин попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения

Президент Путин попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения.
"Важно, чтобы социальные контракты давали людям реальный шанс дальнейшего трудоустройства или организации своего бизнеса. Пускай, небольшого, скромного, но своего дела. На это должна быть нацелена работа регионов. И прошу коллег из счетной палаты и ОНФ провести анализ результативности этого инструмента и представить предложения по его развитию", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 16:44
Путин поручил ликвидировать дефицит вакансий для участников соцконтракта
 
Общероссийский народный фронтОбществоВладимир Путин
 
 
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