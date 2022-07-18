https://ria.ru/20220718/sotskontrakt-1803217503.html
Путин попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения
Путин попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения - РИА Новости, 18.07.2022
Путин попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:34
2022-07-18T14:34
2022-07-18T14:34
общероссийский народный фронт
общество
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения."Важно, чтобы социальные контракты давали людям реальный шанс дальнейшего трудоустройства или организации своего бизнеса. Пускай, небольшого, скромного, но своего дела. На это должна быть нацелена работа регионов. И прошу коллег из счетной палаты и ОНФ провести анализ результативности этого инструмента и представить предложения по его развитию", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220615/vakansii-1795526660.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общероссийский народный фронт, общество, владимир путин
Путин попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения
Президент Путин попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения