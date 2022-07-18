https://ria.ru/20220718/sotskontrakt-1803217503.html

Путин попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения

Путин попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения - РИА Новости, 18.07.2022

Путин попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:34

2022-07-18T14:34

2022-07-18T14:34

общероссийский народный фронт

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790711716_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_7c7b068d569041d712c2cb0ee25e78dc.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения."Важно, чтобы социальные контракты давали людям реальный шанс дальнейшего трудоустройства или организации своего бизнеса. Пускай, небольшого, скромного, но своего дела. На это должна быть нацелена работа регионов. И прошу коллег из счетной палаты и ОНФ провести анализ результативности этого инструмента и представить предложения по его развитию", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220615/vakansii-1795526660.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общероссийский народный фронт, общество, владимир путин