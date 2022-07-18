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Портфель экспортных заказов на вертолеты превысил 200 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.07.2022
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Портфель экспортных заказов на вертолеты превысил 200 миллиардов рублей
Портфель экспортных заказов на вертолеты превысил 200 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.07.2022
Портфель экспортных заказов на вертолеты превысил 200 миллиардов рублей
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на поставки продукции "Вертолетов России" сегодня превышает 200 миллиардов рублей, сообщил в понедельник гендиректор... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:42
2022-07-18T11:48
технологии
рособоронэкспорт
вертолеты россии
ростех
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на поставки продукции "Вертолетов России" сегодня превышает 200 миллиардов рублей, сообщил в понедельник гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на продукцию "Вертолетов России" сегодня превышает 200 миллиардов рублей и в ближайшие годы будет расти", – сказал Чемезов, слова которого приводят в Ростехе. Он добавил, что российскую вертолетную технику отличают уникальные конструкторские решения, доказанная эффективность и высокая надежность."Благодаря такому набору качеств российские вертолеты востребованы на мировом рынке, и спрос на них остается высоким даже в текущей геополитической ситуации", - добавил Чемезов. В частности, в "Ростехе" объявили о подписании контракта на поставку инозаказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е. Детали не раскрываются.Вертолеты типа Ми-17 успешно эксплуатируются в высокогорных условиях в латиноамериканских странах, в частности, в полицейских операциях по борьбе с контрабандой наркотиков. Есть опыт их использования в арктических условиях, в тропическом климате стран Азиатско-Тихоокеанского региона и в странах Африки.
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технологии, рособоронэкспорт, вертолеты россии, ростех
11:42 18.07.2022 (обновлено: 11:48 18.07.2022)
 
Портфель экспортных заказов на вертолеты превысил 200 миллиардов рублей

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на поставки вертолетов превысил 200 миллиардов рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке МАКС-2021
Стенд АО Рособоронэкспорт на выставке МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке МАКС-2021. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на поставки продукции "Вертолетов России" сегодня превышает 200 миллиардов рублей, сообщил в понедельник гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на продукцию "Вертолетов России" сегодня превышает 200 миллиардов рублей и в ближайшие годы будет расти", – сказал Чемезов, слова которого приводят в Ростехе. Он добавил, что российскую вертолетную технику отличают уникальные конструкторские решения, доказанная эффективность и высокая надежность.
"Благодаря такому набору качеств российские вертолеты востребованы на мировом рынке, и спрос на них остается высоким даже в текущей геополитической ситуации", - добавил Чемезов. В частности, в "Ростехе" объявили о подписании контракта на поставку инозаказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е. Детали не раскрываются.
Вертолеты типа Ми-17 успешно эксплуатируются в высокогорных условиях в латиноамериканских странах, в частности, в полицейских операциях по борьбе с контрабандой наркотиков. Есть опыт их использования в арктических условиях, в тропическом климате стран Азиатско-Тихоокеанского региона и в странах Африки.
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ТехнологииРособоронэкспортВертолеты РоссииРостех
 
 
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