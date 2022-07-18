https://ria.ru/20220718/rosoboroneksport-1803158791.html

Портфель экспортных заказов на вертолеты превысил 200 миллиардов рублей

Портфель экспортных заказов на вертолеты превысил 200 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.07.2022

Портфель экспортных заказов на вертолеты превысил 200 миллиардов рублей

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на поставки продукции "Вертолетов России" сегодня превышает 200 миллиардов рублей, сообщил в понедельник гендиректор... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:42

2022-07-18T11:42

2022-07-18T11:48

технологии

рособоронэкспорт

вертолеты россии

ростех

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на поставки продукции "Вертолетов России" сегодня превышает 200 миллиардов рублей, сообщил в понедельник гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на продукцию "Вертолетов России" сегодня превышает 200 миллиардов рублей и в ближайшие годы будет расти", – сказал Чемезов, слова которого приводят в Ростехе. Он добавил, что российскую вертолетную технику отличают уникальные конструкторские решения, доказанная эффективность и высокая надежность."Благодаря такому набору качеств российские вертолеты востребованы на мировом рынке, и спрос на них остается высоким даже в текущей геополитической ситуации", - добавил Чемезов. В частности, в "Ростехе" объявили о подписании контракта на поставку инозаказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е. Детали не раскрываются.Вертолеты типа Ми-17 успешно эксплуатируются в высокогорных условиях в латиноамериканских странах, в частности, в полицейских операциях по борьбе с контрабандой наркотиков. Есть опыт их использования в арктических условиях, в тропическом климате стран Азиатско-Тихоокеанского региона и в странах Африки.

https://ria.ru/20220520/feyki-1789726407.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, рособоронэкспорт, вертолеты россии, ростех