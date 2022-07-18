11:42 18.07.2022 (обновлено: 11:48 18.07.2022)
Портфель экспортных заказов на вертолеты превысил 200 миллиардов рублей
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на поставки вертолетов превысил 200 миллиардов рублей
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке МАКС-2021
Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке МАКС-2021. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на поставки продукции "Вертолетов России" сегодня превышает 200 миллиардов рублей, сообщил в понедельник гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на продукцию "Вертолетов России" сегодня превышает 200 миллиардов рублей и в ближайшие годы будет расти", – сказал Чемезов, слова которого приводят в Ростехе. Он добавил, что российскую вертолетную технику отличают уникальные конструкторские решения, доказанная эффективность и высокая надежность.
"Благодаря такому набору качеств российские вертолеты востребованы на мировом рынке, и спрос на них остается высоким даже в текущей геополитической ситуации", - добавил Чемезов. В частности, в "Ростехе" объявили о подписании контракта на поставку инозаказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е. Детали не раскрываются.
Вертолеты типа Ми-17 успешно эксплуатируются в высокогорных условиях в латиноамериканских странах, в частности, в полицейских операциях по борьбе с контрабандой наркотиков. Есть опыт их использования в арктических условиях, в тропическом климате стран Азиатско-Тихоокеанского региона и в странах Африки.