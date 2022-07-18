https://ria.ru/20220718/putin-1803242761.html

Путин повысил стипендии за достижения в сфере гособоронзаказа

Путин повысил стипендии за достижения в сфере гособоронзаказа - РИА Новости, 18.07.2022

Путин повысил стипендии за достижения в сфере гособоронзаказа

Стипендии за выдающиеся достижения для работников организаций - исполнителей гособоронзаказа со следующего года повышены с 500 тысяч до 800 тысяч рублей,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:43

2022-07-18T15:43

2022-07-18T15:43

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Стипендии за выдающиеся достижения для работников организаций - исполнителей гособоронзаказа со следующего года повышены с 500 тысяч до 800 тысяч рублей, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.Указом вносятся изменения в указ президента РФ номер 1380 от 14 октября 2012 года."Установить для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций – исполнителей государственного оборонного заказа стипендии в размере 800 тыс. рублей каждая за выдающиеся достижения в создании прорывных технологи и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства – 500 стипендий в год", - отмечается в документе.В предыдущей редакции указа размер стипендии устанавливался в 500 тысяч рублей, их количество в год, начиная с 2020 года, составляло 400.Также увеличены стипендии для специалистов и молодых работников (до 35 лет включительно) – теперь их размер 500 тысяч, вместо 350 тысяч в прошлой редакции. Их будет выплачиваться 1500 в год, против 1100 ранее."Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2023 года", - уточняется в документе.

https://ria.ru/20220705/gosoboronzakaz-1800444023.html

https://ria.ru/20220614/roskosmos-1795296020.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин