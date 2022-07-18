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Путин повысил стипендии за достижения в сфере гособоронзаказа - РИА Новости, 18.07.2022
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Путин повысил стипендии за достижения в сфере гособоронзаказа
Путин повысил стипендии за достижения в сфере гособоронзаказа - РИА Новости, 18.07.2022
Путин повысил стипендии за достижения в сфере гособоронзаказа
Стипендии за выдающиеся достижения для работников организаций - исполнителей гособоронзаказа со следующего года повышены с 500 тысяч до 800 тысяч рублей,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:43
2022-07-18T15:43
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Стипендии за выдающиеся достижения для работников организаций - исполнителей гособоронзаказа со следующего года повышены с 500 тысяч до 800 тысяч рублей, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.Указом вносятся изменения в указ президента РФ номер 1380 от 14 октября 2012 года."Установить для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций – исполнителей государственного оборонного заказа стипендии в размере 800 тыс. рублей каждая за выдающиеся достижения в создании прорывных технологи и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства – 500 стипендий в год", - отмечается в документе.В предыдущей редакции указа размер стипендии устанавливался в 500 тысяч рублей, их количество в год, начиная с 2020 года, составляло 400.Также увеличены стипендии для специалистов и молодых работников (до 35 лет включительно) – теперь их размер 500 тысяч, вместо 350 тысяч в прошлой редакции. Их будет выплачиваться 1500 в год, против 1100 ранее."Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2023 года", - уточняется в документе.
https://ria.ru/20220705/gosoboronzakaz-1800444023.html
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общество, россия, владимир путин
15:43 18.07.2022
 
Путин повысил стипендии за достижения в сфере гособоронзаказа

Президент Путин повысил стипендии работникам сферы гособоронзаказа до 800 тысяч рублей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Стипендии за выдающиеся достижения для работников организаций - исполнителей гособоронзаказа со следующего года повышены с 500 тысяч до 800 тысяч рублей, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Указом вносятся изменения в указ президента РФ номер 1380 от 14 октября 2012 года.
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"Установить для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций – исполнителей государственного оборонного заказа стипендии в размере 800 тыс. рублей каждая за выдающиеся достижения в создании прорывных технологи и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства – 500 стипендий в год", - отмечается в документе.
В предыдущей редакции указа размер стипендии устанавливался в 500 тысяч рублей, их количество в год, начиная с 2020 года, составляло 400.
Также увеличены стипендии для специалистов и молодых работников (до 35 лет включительно) – теперь их размер 500 тысяч, вместо 350 тысяч в прошлой редакции. Их будет выплачиваться 1500 в год, против 1100 ранее.
"Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2023 года", - уточняется в документе.
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