https://ria.ru/20220718/puteshestviya-1803151716.html

Россияне назвали самые популярные направления для первой поездки за рубеж

Россияне назвали самые популярные направления для первой поездки за рубеж - РИА Новости, 18.07.2022

Россияне назвали самые популярные направления для первой поездки за рубеж

Активные путешественники, опрошенные аналитическим центром АТОР, рассказали, куда отправились в свою первую поездку в дальнее зарубежье, сообщает ассоциация. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:35

2022-07-18T12:35

2022-07-18T12:35

туризм

туризм

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турция

египет

таиланд

куда поехать в выходные

куда поехать

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Активные путешественники, опрошенные аналитическим центром АТОР, рассказали, куда отправились в свою первую поездку в дальнее зарубежье, сообщает ассоциация.Специалисты изучили ответы 2,6 тысячи пользователей и выяснили, что 55 процентов из них впервые поехали за границу на морские курорты двух стран с развитой системой "все включено". Самое популярное направление — Турция, ее выбрали более трети респондентов. Каждый пятый открывал зарубежье, купив путевку в Египет, а каждый десятый — в Таиланд.Среди европейских стран лидируют государства, в которые отдыхающие также часто едут за пляжными развлечениями — это Италия и Греция.

https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html

турция

египет

таиланд

италия

греция

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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