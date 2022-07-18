https://ria.ru/20220718/puteshestviya-1803151716.html
Россияне назвали самые популярные направления для первой поездки за рубеж
Россияне назвали самые популярные направления для первой поездки за рубеж - РИА Новости, 18.07.2022
Россияне назвали самые популярные направления для первой поездки за рубеж
Активные путешественники, опрошенные аналитическим центром АТОР, рассказали, куда отправились в свою первую поездку в дальнее зарубежье, сообщает ассоциация. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:35
2022-07-18T12:35
2022-07-18T12:35
туризм
туризм
новости - туризм
турция
египет
таиланд
куда поехать в выходные
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747815272_0:248:3078:1979_1920x0_80_0_0_85a03881b8128577ac2b7d4b34ded363.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Активные путешественники, опрошенные аналитическим центром АТОР, рассказали, куда отправились в свою первую поездку в дальнее зарубежье, сообщает ассоциация.Специалисты изучили ответы 2,6 тысячи пользователей и выяснили, что 55 процентов из них впервые поехали за границу на морские курорты двух стран с развитой системой "все включено". Самое популярное направление — Турция, ее выбрали более трети респондентов. Каждый пятый открывал зарубежье, купив путевку в Египет, а каждый десятый — в Таиланд.Среди европейских стран лидируют государства, в которые отдыхающие также часто едут за пляжными развлечениями — это Италия и Греция.
https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html
турция
египет
таиланд
италия
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747815272_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4adcb41e95dbec4370be7d37390785ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, египет, таиланд, куда поехать в выходные, куда поехать, италия, греция, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор)
Россияне назвали самые популярные направления для первой поездки за рубеж
АТОР: самой популярной страной для первой поездки за рубеж россияне назвали Турцию