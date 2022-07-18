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Россияне назвали самые популярные направления для первой поездки за рубеж - РИА Новости, 18.07.2022
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Туризм
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Россияне назвали самые популярные направления для первой поездки за рубеж
Россияне назвали самые популярные направления для первой поездки за рубеж - РИА Новости, 18.07.2022
Россияне назвали самые популярные направления для первой поездки за рубеж
Активные путешественники, опрошенные аналитическим центром АТОР, рассказали, куда отправились в свою первую поездку в дальнее зарубежье, сообщает ассоциация. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:35
2022-07-18T12:35
туризм
туризм
новости - туризм
турция
египет
таиланд
куда поехать в выходные
куда поехать
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Активные путешественники, опрошенные аналитическим центром АТОР, рассказали, куда отправились в свою первую поездку в дальнее зарубежье, сообщает ассоциация.Специалисты изучили ответы 2,6 тысячи пользователей и выяснили, что 55 процентов из них впервые поехали за границу на морские курорты двух стран с развитой системой "все включено". Самое популярное направление — Турция, ее выбрали более трети респондентов. Каждый пятый открывал зарубежье, купив путевку в Египет, а каждый десятый — в Таиланд.Среди европейских стран лидируют государства, в которые отдыхающие также часто едут за пляжными развлечениями — это Италия и Греция.
https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html
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туризм, новости - туризм, турция, египет, таиланд, куда поехать в выходные, куда поехать, италия, греция, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор)
12:35 18.07.2022
 
Россияне назвали самые популярные направления для первой поездки за рубеж

АТОР: самой популярной страной для первой поездки за рубеж россияне назвали Турцию

© Depositphotos / SimonDannhauerДевушка отдыхает на пляже Порто Тимони на Корфу
Девушка отдыхает на пляже Порто Тимони на Корфу - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Depositphotos / SimonDannhauer
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Активные путешественники, опрошенные аналитическим центром АТОР, рассказали, куда отправились в свою первую поездку в дальнее зарубежье, сообщает ассоциация.
Специалисты изучили ответы 2,6 тысячи пользователей и выяснили, что 55 процентов из них впервые поехали за границу на морские курорты двух стран с развитой системой "все включено".
Самое популярное направление — Турция, ее выбрали более трети респондентов. Каждый пятый открывал зарубежье, купив путевку в Египет, а каждый десятый — в Таиланд.
Среди европейских стран лидируют государства, в которые отдыхающие также часто едут за пляжными развлечениями — это Италия и Греция.
Манежная площадь в Москве. На дальнем плане в центре — гостиница Four Seasons - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
08:00Туризм
Без сети: как меняется отдых в отелях после ухода международных брендов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияЕгипетТаиландкуда поехать в выходныекуда поехатьИталияГрециятуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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