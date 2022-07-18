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Посол Нигерии допустил рассмотрение запроса о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.07.2022
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Посол Нигерии допустил рассмотрение запроса о признании ДНР и ЛНР
Посол Нигерии допустил рассмотрение запроса о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.07.2022
Посол Нигерии допустил рассмотрение запроса о признании ДНР и ЛНР
Нигерия готова рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР, если он поступит, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Абдуллахи Шеху. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T06:45
2022-07-18T10:06
в мире
нигерия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нигерия готова рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР, если он поступит, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Абдуллахи Шеху."Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они (ДНР и ЛНР) пока не просили нас об этом... Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос", - сказал посол.Ранее в посольстве КНДР в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220714/kreml-1802464064.html
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в мире, нигерия, донецкая народная республика, луганская народная республика
06:45 18.07.2022 (обновлено: 10:06 18.07.2022)
 
Посол Нигерии допустил рассмотрение запроса о признании ДНР и ЛНР

Посол Нигерии Шеху допустил возможность рассмотрения запроса о признании ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху
Посол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нигерия готова рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР, если он поступит, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Абдуллахи Шеху.
"Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они (ДНР и ЛНР) пока не просили нас об этом... Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос", - сказал посол.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 15:42В России
В Кремле прокомментировали признание ДНР и ЛНР со стороны КНДР
Ранее в посольстве КНДР в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.
Читайте полный текст интервью >>
 
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