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Посол Нигерии допустил рассмотрение запроса о признании ДНР и ЛНР
Посол Нигерии допустил рассмотрение запроса о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.07.2022
Посол Нигерии допустил рассмотрение запроса о признании ДНР и ЛНР
Нигерия готова рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР, если он поступит, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Абдуллахи Шеху. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T06:45
2022-07-18T06:45
2022-07-18T10:06
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нигерия готова рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР, если он поступит, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Абдуллахи Шеху."Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они (ДНР и ЛНР) пока не просили нас об этом... Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос", - сказал посол.Ранее в посольстве КНДР в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.Читайте полный текст интервью >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220714/kreml-1802464064.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия, донецкая народная республика, луганская народная республика
06:45 18.07.2022 (обновлено: 10:06 18.07.2022)
Посол Нигерии допустил рассмотрение запроса о признании ДНР и ЛНР
Посол Нигерии Шеху допустил возможность рассмотрения запроса о признании ДНР и ЛНР