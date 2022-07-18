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Посол Нигерии допустил рассмотрение запроса о признании ДНР и ЛНР

Посол Нигерии допустил рассмотрение запроса о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.07.2022

Посол Нигерии допустил рассмотрение запроса о признании ДНР и ЛНР

Нигерия готова рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР, если он поступит, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Абдуллахи Шеху. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T06:45

2022-07-18T06:45

2022-07-18T10:06

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нигерия готова рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР, если он поступит, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Абдуллахи Шеху."Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они (ДНР и ЛНР) пока не просили нас об этом... Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос", - сказал посол.Ранее в посольстве КНДР в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220714/kreml-1802464064.html

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Максим Горбачев

в мире, нигерия, донецкая народная республика, луганская народная республика