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В России зафиксировали исторический минимум по детской гибели на пожарах - РИА Новости, 18.07.2022
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В России зафиксировали исторический минимум по детской гибели на пожарах
В России зафиксировали исторический минимум по детской гибели на пожарах - РИА Новости, 18.07.2022
В России зафиксировали исторический минимум по детской гибели на пожарах
С начала 2022 года в России зафиксирован исторический минимум по детской гибели на пожарах — снижение на 32%, сообщил главный государственный инспектор... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:29
2022-07-18T14:44
россия
общество
пожары
происшествия
дети
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. С начала 2022 года в России зафиксирован исторический минимум по детской гибели на пожарах — снижение на 32%, сообщил главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Анатолий Супруновский."С начала года у нас по количеству пожаров на территории РФ зарегистрировано снижение на 12%, по гибели — на 13%, по детской гибели, то, о чем я говорил, у нас исторический минимум — это у нас снижение на минус 32%, по количеству травмированных — минус семь процентов", — рассказал Супруновский во время пресс-конференции.Он добавил, что, согласно статистике, 95% пожаров — это пожары в жилье (где госпожнадзор не осуществляется). Также более 90% погибших приходится именно на жилой сектор.
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россия, общество, пожары, происшествия, дети
14:29 18.07.2022 (обновлено: 14:44 18.07.2022)
 
В России зафиксировали исторический минимум по детской гибели на пожарах

В России зафиксировали исторический минимум по числу погибших в пожарах детей

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. С начала 2022 года в России зафиксирован исторический минимум по детской гибели на пожарах — снижение на 32%, сообщил главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Анатолий Супруновский.
"С начала года у нас по количеству пожаров на территории РФ зарегистрировано снижение на 12%, по гибели — на 13%, по детской гибели, то, о чем я говорил, у нас исторический минимум — это у нас снижение на минус 32%, по количеству травмированных — минус семь процентов", — рассказал Супруновский во время пресс-конференции.
Он добавил, что, согласно статистике, 95% пожаров — это пожары в жилье (где госпожнадзор не осуществляется). Также более 90% погибших приходится именно на жилой сектор.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 15:49
Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров
 
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