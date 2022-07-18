https://ria.ru/20220718/pozhary-1803214593.html

В России зафиксировали исторический минимум по детской гибели на пожарах

В России зафиксировали исторический минимум по детской гибели на пожарах - РИА Новости, 18.07.2022

В России зафиксировали исторический минимум по детской гибели на пожарах

С начала 2022 года в России зафиксирован исторический минимум по детской гибели на пожарах — снижение на 32%, сообщил главный государственный инспектор... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:29

2022-07-18T14:29

2022-07-18T14:44

россия

общество

пожары

происшествия

дети

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. С начала 2022 года в России зафиксирован исторический минимум по детской гибели на пожарах — снижение на 32%, сообщил главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Анатолий Супруновский."С начала года у нас по количеству пожаров на территории РФ зарегистрировано снижение на 12%, по гибели — на 13%, по детской гибели, то, о чем я говорил, у нас исторический минимум — это у нас снижение на минус 32%, по количеству травмированных — минус семь процентов", — рассказал Супруновский во время пресс-конференции.Он добавил, что, согласно статистике, 95% пожаров — это пожары в жилье (где госпожнадзор не осуществляется). Также более 90% погибших приходится именно на жилой сектор.

https://ria.ru/20220620/pozhary-1796778649.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, пожары, происшествия, дети