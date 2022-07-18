https://ria.ru/20220718/pozhary-1803214593.html
В России зафиксировали исторический минимум по детской гибели на пожарах
В России зафиксировали исторический минимум по детской гибели на пожарах - РИА Новости, 18.07.2022
В России зафиксировали исторический минимум по детской гибели на пожарах
С начала 2022 года в России зафиксирован исторический минимум по детской гибели на пожарах — снижение на 32%, сообщил главный государственный инспектор... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:29
2022-07-18T14:29
2022-07-18T14:44
россия
общество
пожары
происшествия
дети
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. С начала 2022 года в России зафиксирован исторический минимум по детской гибели на пожарах — снижение на 32%, сообщил главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Анатолий Супруновский."С начала года у нас по количеству пожаров на территории РФ зарегистрировано снижение на 12%, по гибели — на 13%, по детской гибели, то, о чем я говорил, у нас исторический минимум — это у нас снижение на минус 32%, по количеству травмированных — минус семь процентов", — рассказал Супруновский во время пресс-конференции.Он добавил, что, согласно статистике, 95% пожаров — это пожары в жилье (где госпожнадзор не осуществляется). Также более 90% погибших приходится именно на жилой сектор.
https://ria.ru/20220620/pozhary-1796778649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, пожары, происшествия, дети
14:29 18.07.2022 (обновлено: 14:44 18.07.2022)
В России зафиксировали исторический минимум по детской гибели на пожарах
В России зафиксировали исторический минимум по числу погибших в пожарах детей