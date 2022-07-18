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В Роспотребнадзоре назвали безопасные для купания пляжи России - РИА Новости, 18.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220718/plyazhi-1803265094.html
В Роспотребнадзоре назвали безопасные для купания пляжи России
В Роспотребнадзоре назвали безопасные для купания пляжи России - РИА Новости, 18.07.2022
В Роспотребнадзоре назвали безопасные для купания пляжи России
Роспотребнадзор назвал пригодные для купания пляжи России, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:37
2022-07-18T18:37
туризм
россия
нижнекамск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
туризм
республика крым
краснодарский край
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор назвал пригодные для купания пляжи России, сообщили в пресс-службе ведомства."При сборе информации мы исходили из двух критериев — самые безопасные и самые чистые", — рассказали в Роспотребнадзоре.В список вошли 25 пляжей Саратовской области (например, расположенные на территории ДОЛ "Ясный" и "Юность"), "Кама" в Нижнекамске, "Азак" и "Казачий Дон" в Ростовской области.В Калининградской области сразу два были отмечены "голубым флагом" — особым сертификатом качества. Оба находятся в Янтарном.Безопасными были признаны и зоны отдыха на курортах юга России. В Сочи — "Дагомыс", "Ривьера", "Маяк", "Санаторий "Одиссея"", в Геленджикском районе — "Центральный", "Бетта", "Лермонтовский", "Сады Морей", в Крыму — "Лазурный берег" в Евпатории, "Майами" в Оленевке.Также в ведомстве дали несколько рекомендаций отдыхающим на водоемах."Следует купаться только в отведенных для этой цели местах, имеющий санитарно-эпидемиологическое заключение, употреблять бутилированную воду и не пить из неизвестных источников, не брать с собой скоропортящиеся продукты и протирать руки специальными влажными дезинфицирующими салфетками", — посоветовали в Роспотребнадзоре.
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россия, нижнекамск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туризм, республика крым, краснодарский край, сочи, геленджик, калининградская область, ростовская область, саратовская область
18:37 18.07.2022
 
В Роспотребнадзоре назвали безопасные для купания пляжи России

Роспотребнадзор назвал самые безопасные и чистые пляжи России

CC BY-SA 4.0 / Fess-dew / Морской пляж в Янтарном
Морской пляж в Янтарном - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Fess-dew /
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор назвал пригодные для купания пляжи России, сообщили в пресс-службе ведомства.
"При сборе информации мы исходили из двух критериев — самые безопасные и самые чистые", — рассказали в Роспотребнадзоре.
В список вошли 25 пляжей Саратовской области (например, расположенные на территории ДОЛ "Ясный" и "Юность"), "Кама" в Нижнекамске, "Азак" и "Казачий Дон" в Ростовской области.
В Калининградской области сразу два были отмечены "голубым флагом" — особым сертификатом качества. Оба находятся в Янтарном.
Безопасными были признаны и зоны отдыха на курортах юга России. В Сочи — "Дагомыс", "Ривьера", "Маяк", "Санаторий "Одиссея"", в Геленджикском районе — "Центральный", "Бетта", "Лермонтовский", "Сады Морей", в Крыму — "Лазурный берег" в Евпатории, "Майами" в Оленевке.
Также в ведомстве дали несколько рекомендаций отдыхающим на водоемах.
"Следует купаться только в отведенных для этой цели местах, имеющий санитарно-эпидемиологическое заключение, употреблять бутилированную воду и не пить из неизвестных источников, не брать с собой скоропортящиеся продукты и протирать руки специальными влажными дезинфицирующими салфетками", — посоветовали в Роспотребнадзоре.
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ТуризмРоссияНижнекамскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новости - ТуризмТуризмРеспублика КрымКраснодарский крайСочиГеленджикКалининградская областьРостовская областьСаратовская область
 
 
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