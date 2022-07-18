https://ria.ru/20220718/plyazhi-1803265094.html

В Роспотребнадзоре назвали безопасные для купания пляжи России

В Роспотребнадзоре назвали безопасные для купания пляжи России - РИА Новости, 18.07.2022

В Роспотребнадзоре назвали безопасные для купания пляжи России

Роспотребнадзор назвал пригодные для купания пляжи России, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:37

2022-07-18T18:37

2022-07-18T18:37

туризм

россия

нижнекамск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

туризм

республика крым

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741404991_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_8cc23fbff1dfc4160440169a75372bf7.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор назвал пригодные для купания пляжи России, сообщили в пресс-службе ведомства."При сборе информации мы исходили из двух критериев — самые безопасные и самые чистые", — рассказали в Роспотребнадзоре.В список вошли 25 пляжей Саратовской области (например, расположенные на территории ДОЛ "Ясный" и "Юность"), "Кама" в Нижнекамске, "Азак" и "Казачий Дон" в Ростовской области.В Калининградской области сразу два были отмечены "голубым флагом" — особым сертификатом качества. Оба находятся в Янтарном.Безопасными были признаны и зоны отдыха на курортах юга России. В Сочи — "Дагомыс", "Ривьера", "Маяк", "Санаторий "Одиссея"", в Геленджикском районе — "Центральный", "Бетта", "Лермонтовский", "Сады Морей", в Крыму — "Лазурный берег" в Евпатории, "Майами" в Оленевке.Также в ведомстве дали несколько рекомендаций отдыхающим на водоемах."Следует купаться только в отведенных для этой цели местах, имеющий санитарно-эпидемиологическое заключение, употреблять бутилированную воду и не пить из неизвестных источников, не брать с собой скоропортящиеся продукты и протирать руки специальными влажными дезинфицирующими салфетками", — посоветовали в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20220711/plyazhi-1801800794.html

россия

нижнекамск

республика крым

краснодарский край

сочи

геленджик

калининградская область

ростовская область

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, нижнекамск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туризм, республика крым, краснодарский край, сочи, геленджик, калининградская область, ростовская область, саратовская область