10:58 18.07.2022 (обновлено: 10:59 18.07.2022)
ЕК выделит средства на компенсацию дефицита оружия из-за поставок Киеву
Pais: ЕК выделит 500 миллионов евро на компенсацию дефицита оружия из-за поставок Киеву
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Газета Pais со ссылкой на информированные источники пишет, что Еврокомиссия выделит 500 миллионов евро для доукомплектования арсеналов европейских стран, истощенных из-за поставок оружия на Украину.
По данным издания, инициатива Брюсселя рассчитана на два года и помимо финансовой составляющей предусматривает создание специальной платформы, которая позволит централизовать закупки вооружений, чтобы избежать ненужной конкуренции и дублирования при размещении заказов. Этот план разрабатывался с перспективой затяжного конфликта на Украине, отмечает издание. Кроме того, он учитывает уроки, извлеченные из совместной закупки вакцин против COVID-19. Как ожидается, план будет представлен в Брюсселе уже на этой неделе.
Первоначальный пакет в 500 миллионов евро призван обеспечить удовлетворение самых неотложных потребностей: пополнение боеприпасов, легкого стрелкового оружия и переносных ракетных систем, отмечает газета. В ряде стран Восточной Европы предполагается замена ряда систем, унаследованных еще от советской эпохи.
Россия ранее направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.