https://ria.ru/20220718/oruzhie-1803147489.html

ЕК выделит средства на компенсацию дефицита оружия из-за поставок Киеву

ЕК выделит средства на компенсацию дефицита оружия из-за поставок Киеву - РИА Новости, 18.07.2022

ЕК выделит средства на компенсацию дефицита оружия из-за поставок Киеву

Газета Pais со ссылкой на информированные источники пишет, что Еврокомиссия выделит 500 миллионов евро для доукомплектования арсеналов европейских стран,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:58

2022-07-18T10:58

2022-07-18T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

еврокомиссия

евросоюз

украина

ситуация в днр и лнр

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126990_0:0:2642:1486_1920x0_80_0_0_e82e11c76bfcc9d81580e3f48e10c8a6.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Газета Pais со ссылкой на информированные источники пишет, что Еврокомиссия выделит 500 миллионов евро для доукомплектования арсеналов европейских стран, истощенных из-за поставок оружия на Украину.По данным издания, инициатива Брюсселя рассчитана на два года и помимо финансовой составляющей предусматривает создание специальной платформы, которая позволит централизовать закупки вооружений, чтобы избежать ненужной конкуренции и дублирования при размещении заказов. Этот план разрабатывался с перспективой затяжного конфликта на Украине, отмечает издание. Кроме того, он учитывает уроки, извлеченные из совместной закупки вакцин против COVID-19. Как ожидается, план будет представлен в Брюсселе уже на этой неделе.Первоначальный пакет в 500 миллионов евро призван обеспечить удовлетворение самых неотложных потребностей: пополнение боеприпасов, легкого стрелкового оружия и переносных ракетных систем, отмечает газета. В ряде стран Восточной Европы предполагается замена ряда систем, унаследованных еще от советской эпохи.Россия ранее направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220715/ukraina-1802706562.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, еврокомиссия, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр, нато