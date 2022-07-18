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ЕК выделит средства на компенсацию дефицита оружия из-за поставок Киеву - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/oruzhie-1803147489.html
ЕК выделит средства на компенсацию дефицита оружия из-за поставок Киеву
ЕК выделит средства на компенсацию дефицита оружия из-за поставок Киеву - РИА Новости, 18.07.2022
ЕК выделит средства на компенсацию дефицита оружия из-за поставок Киеву
Газета Pais со ссылкой на информированные источники пишет, что Еврокомиссия выделит 500 миллионов евро для доукомплектования арсеналов европейских стран,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:58
2022-07-18T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
еврокомиссия
евросоюз
украина
ситуация в днр и лнр
нато
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Газета Pais со ссылкой на информированные источники пишет, что Еврокомиссия выделит 500 миллионов евро для доукомплектования арсеналов европейских стран, истощенных из-за поставок оружия на Украину.По данным издания, инициатива Брюсселя рассчитана на два года и помимо финансовой составляющей предусматривает создание специальной платформы, которая позволит централизовать закупки вооружений, чтобы избежать ненужной конкуренции и дублирования при размещении заказов. Этот план разрабатывался с перспективой затяжного конфликта на Украине, отмечает издание. Кроме того, он учитывает уроки, извлеченные из совместной закупки вакцин против COVID-19. Как ожидается, план будет представлен в Брюсселе уже на этой неделе.Первоначальный пакет в 500 миллионов евро призван обеспечить удовлетворение самых неотложных потребностей: пополнение боеприпасов, легкого стрелкового оружия и переносных ракетных систем, отмечает газета. В ряде стран Восточной Европы предполагается замена ряда систем, унаследованных еще от советской эпохи.Россия ранее направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, еврокомиссия, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр, нато
10:58 18.07.2022 (обновлено: 10:59 18.07.2022)
 
ЕК выделит средства на компенсацию дефицита оружия из-за поставок Киеву

Pais: ЕК выделит 500 миллионов евро на компенсацию дефицита оружия из-за поставок Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Газета Pais со ссылкой на информированные источники пишет, что Еврокомиссия выделит 500 миллионов евро для доукомплектования арсеналов европейских стран, истощенных из-за поставок оружия на Украину.
По данным издания, инициатива Брюсселя рассчитана на два года и помимо финансовой составляющей предусматривает создание специальной платформы, которая позволит централизовать закупки вооружений, чтобы избежать ненужной конкуренции и дублирования при размещении заказов. Этот план разрабатывался с перспективой затяжного конфликта на Украине, отмечает издание. Кроме того, он учитывает уроки, извлеченные из совместной закупки вакцин против COVID-19. Как ожидается, план будет представлен в Брюсселе уже на этой неделе.
Первоначальный пакет в 500 миллионов евро призван обеспечить удовлетворение самых неотложных потребностей: пополнение боеприпасов, легкого стрелкового оружия и переносных ракетных систем, отмечает газета. В ряде стран Восточной Европы предполагается замена ряда систем, унаследованных еще от советской эпохи.
Россия ранее направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинский солдат с поставленным США ПЗРК Stinger в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 13:57Специальная военная операция на Украине
В ЛНР рассказали, кто скупает западное оружие у Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕврокомиссияЕвросоюзУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРНАТО
 
 
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