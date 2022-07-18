https://ria.ru/20220718/oruzhie-1803125440.html

Шойгу дал приказ группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие Украины

Шойгу дал приказ группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие Украины - РИА Новости, 18.07.2022

Шойгу дал приказ группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие Украины

Министр обороны Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток", выполняющей задачи на Украине, заявил, что приоритет — уничтожение дальнобойного оружия... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T08:59

2022-07-18T08:59

2022-07-18T11:24

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток", выполняющей задачи на Украине, заявил, что приоритет — уничтожение дальнобойного оружия ВСУ. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны."Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми", — заявили в ведомстве.Командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил министру "о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника".Ранее Шойгу посетил командные пункты российских группировок "Юг" и "Центр", возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также взяли в "оперативное окружение" населенный пункт Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220718/severodonetsk-1802715550.html

украина

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Влада Копылова

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Шойгу проинспектировал участвующую в спецоперации на Украине группировку войск "Восток". Кадры Минобороны Шойгу проинспектировал участвующую в спецоперации на Украине группировку войск "Восток". Кадры Минобороны 2022-07-18T08:59 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина