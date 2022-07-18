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Шойгу дал приказ группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие Украины - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/oruzhie-1803125440.html
Шойгу дал приказ группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие Украины
Шойгу дал приказ группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие Украины - РИА Новости, 18.07.2022
Шойгу дал приказ группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие Украины
Министр обороны Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток", выполняющей задачи на Украине, заявил, что приоритет — уничтожение дальнобойного оружия... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T08:59
2022-07-18T11:24
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток", выполняющей задачи на Украине, заявил, что приоритет — уничтожение дальнобойного оружия ВСУ. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны."Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми", — заявили в ведомстве.Командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил министру "о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника".Ранее Шойгу посетил командные пункты российских группировок "Юг" и "Центр", возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также взяли в "оперативное окружение" населенный пункт Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220718/severodonetsk-1802715550.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шойгу проинспектировал участвующую в спецоперации на Украине группировку войск "Восток". Кадры Минобороны
Шойгу проинспектировал участвующую в спецоперации на Украине группировку войск "Восток". Кадры Минобороны
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министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина
08:59 18.07.2022 (обновлено: 11:24 18.07.2022)
 
Шойгу дал приказ группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие Украины

Глава МО Шойгу приказал группировке "Восток" поражать средства большой дальности ВСУ

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток", выполняющей задачи на Украине, заявил, что приоритет — уничтожение дальнобойного оружия ВСУ. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны.
"Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми", — заявили в ведомстве.
Командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил министру "о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника".
Ранее Шойгу посетил командные пункты российских группировок "Юг" и "Центр", возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также взяли в "оперативное окружение" населенный пункт Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами освобождена вся территория ЛНР.
Разрушенные дома - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Не успели уничтожить". Что происходит в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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