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Завершена модернизацию газопровода, снабжающего ТЭЦ-20 в Москве - РИА Новости, 20.07.2022
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Завершена модернизацию газопровода, снабжающего ТЭЦ-20 в Москве
Завершена модернизацию газопровода, снабжающего ТЭЦ-20 в Москве - РИА Новости, 20.07.2022
Завершена модернизацию газопровода, снабжающего ТЭЦ-20 в Москве
Завершена модернизацию газопровода, снабжающего ТЭЦ-20 в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-18T13:39
2022-07-20T14:40
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городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Завершена модернизацию газопровода, снабжающего ТЭЦ-20 в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Дополнительно повысили надежность газоснабжения ТЭЦ-20. Завершили модернизацию газопровода среднего давления, проходящего через Канатчиковский проезд и улицу Карьер на юге и юго-западе столицы. Он питает один из ключевых объектов московской энергосистемы – электростанцию ТЭЦ-20", - сказано в сообщении.Сообщается, что ТЭЦ-20 входит в семерку крупнейших в столичном регионе. Она снабжает тепловой и электрической энергией более 1,5 миллиона потребителей в ЮЗАО и ЦАО. Среди них такие значимые объекты, как Олимпийский комплекс "Лужники", Московский метрополитен, Московское центральное кольцо, промышленные предприятия, учреждения образования и здравоохранения. Обновленный газопровод обеспечит надежное газоснабжение жилых кварталов Донского и Академического районов.В комплексе городского хозяйства рассказали, что всего проложили более 900 метров газопровода разного диаметра, оборудовали его системами дистанционного управления. Работы провели без отключения потребителей. В районе ТТК основную часть реконструкции выполнили бестраншейно: закрытым переходом и методом санации. Срок службы обновленного участка газопровода составит не менее 40 лет.
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городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
13:39 18.07.2022 (обновлено: 14:40 20.07.2022)
 

Завершена модернизацию газопровода, снабжающего ТЭЦ-20 в Москве

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыЗавершена модернизацию газопровода, снабжающего ТЭЦ-20 в Москве
Завершена модернизацию газопровода, снабжающего ТЭЦ-20 в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Завершена модернизацию газопровода, снабжающего ТЭЦ-20 в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Дополнительно повысили надежность газоснабжения ТЭЦ-20. Завершили модернизацию газопровода среднего давления, проходящего через Канатчиковский проезд и улицу Карьер на юге и юго-западе столицы. Он питает один из ключевых объектов московской энергосистемы – электростанцию ТЭЦ-20", - сказано в сообщении.
Сообщается, что ТЭЦ-20 входит в семерку крупнейших в столичном регионе. Она снабжает тепловой и электрической энергией более 1,5 миллиона потребителей в ЮЗАО и ЦАО. Среди них такие значимые объекты, как Олимпийский комплекс "Лужники", Московский метрополитен, Московское центральное кольцо, промышленные предприятия, учреждения образования и здравоохранения. Обновленный газопровод обеспечит надежное газоснабжение жилых кварталов Донского и Академического районов.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что всего проложили более 900 метров газопровода разного диаметра, оборудовали его системами дистанционного управления. Работы провели без отключения потребителей. В районе ТТК основную часть реконструкции выполнили бестраншейно: закрытым переходом и методом санации. Срок службы обновленного участка газопровода составит не менее 40 лет.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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