13:39 18.07.2022 (обновлено: 14:40 20.07.2022)
Завершена модернизацию газопровода, снабжающего ТЭЦ-20 в Москве
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыЗавершена модернизацию газопровода, снабжающего ТЭЦ-20 в Москве
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Завершена модернизацию газопровода, снабжающего ТЭЦ-20 в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Дополнительно повысили надежность газоснабжения ТЭЦ-20. Завершили модернизацию газопровода среднего давления, проходящего через Канатчиковский проезд и улицу Карьер на юге и юго-западе столицы. Он питает один из ключевых объектов московской энергосистемы – электростанцию ТЭЦ-20", - сказано в сообщении.
Сообщается, что ТЭЦ-20 входит в семерку крупнейших в столичном регионе. Она снабжает тепловой и электрической энергией более 1,5 миллиона потребителей в ЮЗАО и ЦАО. Среди них такие значимые объекты, как Олимпийский комплекс "Лужники", Московский метрополитен, Московское центральное кольцо, промышленные предприятия, учреждения образования и здравоохранения. Обновленный газопровод обеспечит надежное газоснабжение жилых кварталов Донского и Академического районов.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что всего проложили более 900 метров газопровода разного диаметра, оборудовали его системами дистанционного управления. Работы провели без отключения потребителей. В районе ТТК основную часть реконструкции выполнили бестраншейно: закрытым переходом и методом санации. Срок службы обновленного участка газопровода составит не менее 40 лет.