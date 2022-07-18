https://ria.ru/20220718/modernizatsiya-1803726835.html

Завершена модернизацию газопровода, снабжающего ТЭЦ-20 в Москве

Завершена модернизацию газопровода, снабжающего ТЭЦ-20 в Москве - РИА Новости, 20.07.2022

Завершена модернизацию газопровода, снабжающего ТЭЦ-20 в Москве

Завершена модернизацию газопровода, снабжающего ТЭЦ-20 в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-18T13:39

2022-07-18T13:39

2022-07-20T14:40

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Завершена модернизацию газопровода, снабжающего ТЭЦ-20 в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Дополнительно повысили надежность газоснабжения ТЭЦ-20. Завершили модернизацию газопровода среднего давления, проходящего через Канатчиковский проезд и улицу Карьер на юге и юго-западе столицы. Он питает один из ключевых объектов московской энергосистемы – электростанцию ТЭЦ-20", - сказано в сообщении.Сообщается, что ТЭЦ-20 входит в семерку крупнейших в столичном регионе. Она снабжает тепловой и электрической энергией более 1,5 миллиона потребителей в ЮЗАО и ЦАО. Среди них такие значимые объекты, как Олимпийский комплекс "Лужники", Московский метрополитен, Московское центральное кольцо, промышленные предприятия, учреждения образования и здравоохранения. Обновленный газопровод обеспечит надежное газоснабжение жилых кварталов Донского и Академического районов.В комплексе городского хозяйства рассказали, что всего проложили более 900 метров газопровода разного диаметра, оборудовали его системами дистанционного управления. Работы провели без отключения потребителей. В районе ТТК основную часть реконструкции выполнили бестраншейно: закрытым переходом и методом санации. Срок службы обновленного участка газопровода составит не менее 40 лет.

https://realty.ria.ru/20220715/gazoprovod-1802738145.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы