https://ria.ru/20220718/koronavirus-1803158149.html
В Москве за сутки госпитализировали 122 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 122 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 122 человека с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 926 случаев COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:40
2022-07-18T11:40
2022-07-18T11:40
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирусы
омикрон-штамм коронавируса
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773313213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2165b9beb68cc6899bb11f1c8d08ab6d.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 926 случаев COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне было выявлено 918 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве выявлено 2 788 987 случаев коронавируса, выздоровели 2 594 149 человек, умерли 44 329 человек.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773313213_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_227ffe8ebe962968e003d5a80db6bcac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, россия
В Москве за сутки госпитализировали 122 человека с COVID-19
В Москве выявили 926 новых случаев заражения коронавирусом, семь человек умерли