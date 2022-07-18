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Кроноцкий заповедник на Камчатке приостановил экскурсии и исследования
Кроноцкий заповедник на Камчатке приостановил экскурсии и исследования - РИА Новости, 18.07.2022
Кроноцкий заповедник на Камчатке приостановил экскурсии и исследования
Руководство Кроноцкого заповедника на Камчатке приостановило проведение экскурсий и научных исследований на своей территории, сообщает пресс-служба заповедника. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:59
2022-07-18T11:59
2022-07-18T11:59
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июл - РИА Новости. Руководство Кроноцкого заповедника на Камчатке приостановило проведение экскурсий и научных исследований на своей территории, сообщает пресс-служба заповедника.Отмечается, что экскурсии будут приостановлены со вторника, 19 июля, на территориях Кроноцкого и Корякского заповедников и Южно-Камчатского заказника. В учреждении уточнили, что оказавшиеся за решеткой работники "администрировали ключевые направления деятельности" и требуется время, чтобы организовать работу в новых условиях.Ранее суд на Камчатке назначил сотрудникам Кроноцкого заповедника, которых обвиняли в хищении более 400 миллионов рублей, выделенных на ликвидацию экологического ущерба, реальные сроки заключения, максимальный – восемь лет строго режима. Руководитель заповедника Петр Шпиленок написал заявление об увольнении со своего поста из-за несогласия с несоразмерным, по его мнению, наказанием.На территории Кроноцкого заповедника расположены Долина гейзеров, кальдера вулкана Узон, Курильское озеро, Долина смерти, Кутхины баты и другие объекты. В 2021 году турпоток в Долину гейзеров вырос на 60 процентов, с 5 тысяч до 8 тысяч, и достиг исторического максимума.
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новости - туризм, кроноцкий заповедник, петропавловск-камчатский, туризм
Кроноцкий заповедник на Камчатке приостановил экскурсии и исследования
Кроноцкий заповедник на Камчатке приостановил экскурсии, его директор увольняется
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июл - РИА Новости. Руководство Кроноцкого заповедника на Камчатке приостановило проведение экскурсий и научных исследований на своей территории, сообщает пресс-служба заповедника.
Отмечается, что экскурсии будут приостановлены со вторника, 19 июля, на территориях Кроноцкого и Корякского заповедников и Южно-Камчатского заказника. В учреждении уточнили, что оказавшиеся за решеткой работники "администрировали ключевые направления деятельности" и требуется время, чтобы организовать работу в новых условиях.
"Администрация ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" приостанавливает научно-исследовательскую и экскурсионную деятельность на трех подведомственных ООПТ. Вынужденное решение было принято в связи с заключением в СИЗО ключевых сотрудников природоохранной организации", – говорится в сообщении учреждения.
Ранее суд на Камчатке назначил сотрудникам Кроноцкого заповедника, которых обвиняли в хищении более 400 миллионов рублей, выделенных на ликвидацию экологического ущерба, реальные сроки заключения, максимальный – восемь лет строго режима. Руководитель заповедника Петр Шпиленок написал заявление об увольнении со своего поста из-за несогласия с несоразмерным, по его мнению, наказанием.
На территории Кроноцкого заповедника расположены Долина гейзеров, кальдера вулкана Узон, Курильское озеро, Долина смерти, Кутхины баты и другие объекты. В 2021 году турпоток в Долину гейзеров вырос на 60 процентов, с 5 тысяч до 8 тысяч, и достиг исторического максимума.