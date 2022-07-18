https://ria.ru/20220718/kadyrov-1803132411.html

Кадыров предложил разместить базу ПВО в горах Чечни

Кадыров предложил разместить базу ПВО в горах Чечни - РИА Новости, 18.07.2022

Кадыров предложил разместить базу ПВО в горах Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости размещения в республике базы противовоздушной обороны. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T09:41

2022-07-18T09:41

2022-07-18T10:57

безопасность

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости размещения в республике базы противовоздушной обороны.По его словам, "в современных условиях России нужны новые стратегические военные решения"."В этой связи предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России, как никогда востребованы системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он добавил, что необходимы упреждающие тактические меры, потому что "от врага можно ожидать чего угодно".

https://ria.ru/20220718/akhmat-1803113726.html

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)