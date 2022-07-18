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Кадыров предложил разместить базу ПВО в горах Чечни - РИА Новости, 18.07.2022
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Кадыров предложил разместить базу ПВО в горах Чечни
Кадыров предложил разместить базу ПВО в горах Чечни - РИА Новости, 18.07.2022
Кадыров предложил разместить базу ПВО в горах Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости размещения в республике базы противовоздушной обороны. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:41
2022-07-18T10:57
безопасность
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости размещения в республике базы противовоздушной обороны.По его словам, "в современных условиях России нужны новые стратегические военные решения"."В этой связи предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России, как никогда востребованы системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он добавил, что необходимы упреждающие тактические меры, потому что "от врага можно ожидать чего угодно".
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безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
09:41 18.07.2022 (обновлено: 10:57 18.07.2022)
 
Кадыров предложил разместить базу ПВО в горах Чечни

Кадыров предложил разместить базу ПВО в горах в Шалинском районе Чечни

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости размещения в республике базы противовоздушной обороны.
По его словам, "в современных условиях России нужны новые стратегические военные решения".
"В этой связи предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России, как никогда востребованы системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что необходимы упреждающие тактические меры, потому что "от врага можно ожидать чего угодно".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
03:38
Кадыров заявил, что батальоны "Ахмат" полностью укомплектованы
 
БезопасностьРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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