https://ria.ru/20220718/gosuslugi-1803197774.html
На "Госуслугах" появился новый способ оплаты
На "Госуслугах" появился новый способ оплаты - РИА Новости, 18.07.2022
На "Госуслугах" появился новый способ оплаты
Зарегистрированные на "Госуслугах" пользователи теперь могут оплачивать счета через Yandex Pay, оплата с помощью банковских карт и электронных кошельков также... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:34
2022-07-18T13:34
2022-07-18T16:32
экономика
технологии
россия
visa, inc.
mastercard, inc.
google
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773157622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8a4a1784723017f313fce7d5cda69d.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Зарегистрированные на "Госуслугах" пользователи теперь могут оплачивать счета через Yandex Pay, оплата с помощью банковских карт и электронных кошельков также остается доступной, рассказали в Минцифры.В начале марта маркетплейсы App Store и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими картами. После этого многие платформы стали искать альтернативы, ими стали Система быстрых платежей (СБП), SberPay, MirPay и Yandex Pay."Пользователи портала госуслуг теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе "Платежи". Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении "Госуслуги", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.В ведомстве напомнили, что на портале можно оплатить автомобильные штрафы, задолженности от приставов, налоговые задолженности и госпошлины. Зарегистрированные на "Госуслугах" пользователи также могут погасить счета за услуги и начисления по номеру квитанции."Кроме Yandex Pay, на портале доступны следующие способы оплаты: банковскими картами Visa, Mastercard, Maestro, "Мир"; мобильным телефоном операторов МТС, "Билайн", "Мегафон", Тele2, Yota, "Тинькофф Мобайл", "Ростелеком"; электронным кошельком Qiwi, "Элплат", — добавили в Минцифры.В сообщении также поясняется, что сервис Yandex Pay позволяет платить в интернете картой, не вводя ее данные — они подтягиваются из аккаунта на "Яндексе" ("Яндекс ID"). Yandex Pay работает с картами "Мир", Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20220516/aeroekspress-1788730525.html
https://ria.ru/20220712/gosuslugi-1801897658.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773157622_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_5e412f931036d54ee26fc4c0339e7cbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, visa, inc., mastercard, inc., google
13:34 18.07.2022 (обновлено: 16:32 18.07.2022)
На "Госуслугах" появился новый способ оплаты
Минцифры: россияне теперь могут оплачивать счета на "Госуслугах" через Yandex Pay