https://ria.ru/20220718/gosuslugi-1803197774.html

На "Госуслугах" появился новый способ оплаты

На "Госуслугах" появился новый способ оплаты - РИА Новости, 18.07.2022

На "Госуслугах" появился новый способ оплаты

Зарегистрированные на "Госуслугах" пользователи теперь могут оплачивать счета через Yandex Pay, оплата с помощью банковских карт и электронных кошельков также... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:34

2022-07-18T13:34

2022-07-18T16:32

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Зарегистрированные на "Госуслугах" пользователи теперь могут оплачивать счета через Yandex Pay, оплата с помощью банковских карт и электронных кошельков также остается доступной, рассказали в Минцифры.В начале марта маркетплейсы App Store и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими картами. После этого многие платформы стали искать альтернативы, ими стали Система быстрых платежей (СБП), SberPay, MirPay и Yandex Pay."Пользователи портала госуслуг теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе "Платежи". Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении "Госуслуги", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.В ведомстве напомнили, что на портале можно оплатить автомобильные штрафы, задолженности от приставов, налоговые задолженности и госпошлины. Зарегистрированные на "Госуслугах" пользователи также могут погасить счета за услуги и начисления по номеру квитанции."Кроме Yandex Pay, на портале доступны следующие способы оплаты: банковскими картами Visa, Mastercard, Maestro, "Мир"; мобильным телефоном операторов МТС, "Билайн", "Мегафон", Тele2, Yota, "Тинькофф Мобайл", "Ростелеком"; электронным кошельком Qiwi, "Элплат", — добавили в Минцифры.В сообщении также поясняется, что сервис Yandex Pay позволяет платить в интернете картой, не вводя ее данные — они подтягиваются из аккаунта на "Яндексе" ("Яндекс ID"). Yandex Pay работает с картами "Мир", Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20220516/aeroekspress-1788730525.html

https://ria.ru/20220712/gosuslugi-1801897658.html

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экономика, технологии, россия, visa, inc., mastercard, inc., google