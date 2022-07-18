В Ивановской области догазифицируют более трех тысяч частных домов
Газораспределительная станция. Архивное фото
ИВАНОВО, 18 июл – РИА Новости. Жители свыше трех тысяч индивидуальных домов официально стали участниками программы догазификации Ивановской области, почти половине из этого числа уже подведены газопроводы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В целом же, потенциальными участниками программы догазификации могут стать жители 536 уже газифицированных населенных пунктов Ивановской области или около 5,5 тысяч домов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, программу должны выполнить в 2022 году.
Как отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, чтобы участие в программе догазификации стало более доступным, в регионе принято решение за счет бюджета компенсировать часть затрат на выполнение работ по газификации земельного участка и дома отдельным категориям жителей.
"Мы понимаем, что люди у нас живут тяжело, особенно в селах. Поэтому мы приняли решение для многодетных семей, для ветеранов войны, для малоимущих семей часть расходов, которые ложатся на их плечи, компенсировать. Такое постановление подписано мной на прошлой неделе. Надеюсь, это станет подспорьем при выполнении программы догазификации, которую сейчас делает Газпром Межрегионгаз", – приводит пресс-служба слова Воскресенского.
Программа социальной газификации или догазификации домов – новое направление в развитии газификации регионов России. Она принята по инициативе президента России в 2021 году. В соответствии с этим решением в уже газифицированных населенных пунктах газопровод до границы участка потребителя проводится за счет государства. Раньше стоимость этих работ – самого затратного этапа – ложились на плечи граждан. Теперь в рамках программы жители оплачивают только работы внутри границ своего земельного участка и внутри дома.