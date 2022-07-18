https://ria.ru/20220718/gazifikatsiya-1803152401.html

В Ивановской области догазифицируют более трех тысяч частных домов

В Ивановской области догазифицируют более трех тысяч частных домов - РИА Новости, 18.07.2022

В Ивановской области догазифицируют более трех тысяч частных домов

Жители свыше трех тысяч индивидуальных домов официально стали участниками программы догазификации Ивановской области, почти половине из этого числа уже... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:14

2022-07-18T11:14

2022-07-18T11:14

ивановская область

общество

станислав воскресенский

ивановская область

россия

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ИВАНОВО, 18 июл – РИА Новости. Жители свыше трех тысяч индивидуальных домов официально стали участниками программы догазификации Ивановской области, почти половине из этого числа уже подведены газопроводы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В целом же, потенциальными участниками программы догазификации могут стать жители 536 уже газифицированных населенных пунктов Ивановской области или около 5,5 тысяч домов", - сказал собеседник агентства.По его словам, программу должны выполнить в 2022 году.Как отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, чтобы участие в программе догазификации стало более доступным, в регионе принято решение за счет бюджета компенсировать часть затрат на выполнение работ по газификации земельного участка и дома отдельным категориям жителей.Программа социальной газификации или догазификации домов – новое направление в развитии газификации регионов России. Она принята по инициативе президента России в 2021 году. В соответствии с этим решением в уже газифицированных населенных пунктах газопровод до границы участка потребителя проводится за счет государства. Раньше стоимость этих работ – самого затратного этапа – ложились на плечи граждан. Теперь в рамках программы жители оплачивают только работы внутри границ своего земельного участка и внутри дома.

https://ria.ru/20220707/gazprom-1800915009.html

https://ria.ru/20220713/remont-1802132188.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, станислав воскресенский, ивановская область, россия