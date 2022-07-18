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В Японии людям рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы оползней - РИА Новости, 18.07.2022
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В Японии людям рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы оползней
В Японии людям рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы оползней - РИА Новости, 18.07.2022
В Японии людям рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы оползней
Более 28 тысяч человек в префектуре Нагасаки получили указание эвакуироваться из-за угрозы оползней на фоне рекордно сильных дождей, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:23
2022-07-18T14:25
в мире
нагасаки (город)
япония
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ТОКИО, 18 июл – РИА Новости. Более 28 тысяч человек в префектуре Нагасаки получили указание эвакуироваться из-за угрозы оползней на фоне рекордно сильных дождей, сообщил телеканал NHK.Указание об эвакуации - четвертый из пяти возможных уровень угрозы, что означает рекомендацию эвакуироваться в безопасное место, пока эвакуация еще возможна. Следующий за ним пятый уровень означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы. Власти призывают завершить эвакуацию до объявления пятого уровня угрозы, когда существует прямая угроза жизни.Сильные дожди идут уже несколько дней. По прогнозам синоптиков в некоторых районах острова Кюсю, где расположена префектура Нагасаки, может выпасть до 250 миллиметров осадков за ближайшие 24 часа.
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в мире, нагасаки (город), япония
14:23 18.07.2022 (обновлено: 14:25 18.07.2022)
 
В Японии людям рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы оползней

Более 28 тысяч человек в Японии получили указания эвакуироваться из-за угрозы оползней

© AP Photo / Aaron FavilaДождь во время тайфуна
Дождь во время тайфуна - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Aaron Favila
Дождь во время тайфуна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 июл – РИА Новости. Более 28 тысяч человек в префектуре Нагасаки получили указание эвакуироваться из-за угрозы оползней на фоне рекордно сильных дождей, сообщил телеканал NHK.
Указание об эвакуации - четвертый из пяти возможных уровень угрозы, что означает рекомендацию эвакуироваться в безопасное место, пока эвакуация еще возможна. Следующий за ним пятый уровень означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы. Власти призывают завершить эвакуацию до объявления пятого уровня угрозы, когда существует прямая угроза жизни.
Сильные дожди идут уже несколько дней. По прогнозам синоптиков в некоторых районах острова Кюсю, где расположена префектура Нагасаки, может выпасть до 250 миллиметров осадков за ближайшие 24 часа.
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