https://ria.ru/20220718/evakuatsiya-1803212936.html

В Японии людям рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы оползней

В Японии людям рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы оползней - РИА Новости, 18.07.2022

В Японии людям рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы оползней

Более 28 тысяч человек в префектуре Нагасаки получили указание эвакуироваться из-за угрозы оползней на фоне рекордно сильных дождей, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:23

2022-07-18T14:23

2022-07-18T14:25

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япония

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ТОКИО, 18 июл – РИА Новости. Более 28 тысяч человек в префектуре Нагасаки получили указание эвакуироваться из-за угрозы оползней на фоне рекордно сильных дождей, сообщил телеканал NHK.Указание об эвакуации - четвертый из пяти возможных уровень угрозы, что означает рекомендацию эвакуироваться в безопасное место, пока эвакуация еще возможна. Следующий за ним пятый уровень означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы. Власти призывают завершить эвакуацию до объявления пятого уровня угрозы, когда существует прямая угроза жизни.Сильные дожди идут уже несколько дней. По прогнозам синоптиков в некоторых районах острова Кюсю, где расположена префектура Нагасаки, может выпасть до 250 миллиметров осадков за ближайшие 24 часа.

https://ria.ru/20220627/gruziya-1798473228.html

нагасаки (город)

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в мире, нагасаки (город), япония