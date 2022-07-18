https://ria.ru/20220718/evakuatsiya-1803212936.html
В Японии людям рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы оползней
В Японии людям рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы оползней - РИА Новости, 18.07.2022
В Японии людям рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы оползней
Более 28 тысяч человек в префектуре Нагасаки получили указание эвакуироваться из-за угрозы оползней на фоне рекордно сильных дождей, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:23
2022-07-18T14:23
2022-07-18T14:25
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ТОКИО, 18 июл – РИА Новости. Более 28 тысяч человек в префектуре Нагасаки получили указание эвакуироваться из-за угрозы оползней на фоне рекордно сильных дождей, сообщил телеканал NHK.Указание об эвакуации - четвертый из пяти возможных уровень угрозы, что означает рекомендацию эвакуироваться в безопасное место, пока эвакуация еще возможна. Следующий за ним пятый уровень означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы. Власти призывают завершить эвакуацию до объявления пятого уровня угрозы, когда существует прямая угроза жизни.Сильные дожди идут уже несколько дней. По прогнозам синоптиков в некоторых районах острова Кюсю, где расположена префектура Нагасаки, может выпасть до 250 миллиметров осадков за ближайшие 24 часа.
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в мире, нагасаки (город), япония
14:23 18.07.2022 (обновлено: 14:25 18.07.2022)
В Японии людям рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы оползней
Более 28 тысяч человек в Японии получили указания эвакуироваться из-за угрозы оползней