https://ria.ru/20220718/elektrichestvo-1803281275.html

В Мариуполе вернули подачу электричества в более чем трех тысячах домов

В Мариуполе вернули подачу электричества в более чем трех тысячах домов - РИА Новости, 18.07.2022

В Мариуполе вернули подачу электричества в более чем трех тысячах домов

Электроснабжение более трех тысяч жилых домов, а также более 100 объектов социальной инфраструктуры восстановлено в Мариуполе, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:26

2022-07-18T17:26

2022-07-18T17:55

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Электроснабжение более трех тысяч жилых домов, а также более 100 объектов социальной инфраструктуры восстановлено в Мариуполе, сообщили в понедельник в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной республики."На 17 июля восстановлена подача электроэнергии в 3050 жилых домов, как многоквартирных, так и в частном секторе, запитано более 100 объектов социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.По информации ведомства, во время боевых действий были повреждены все мариупольские подстанции, питающие как заводы, так и жилые дома. Восстановительные работы начались сразу после освобождения города.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.

https://ria.ru/20220718/dramteatr-1803240729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь, украина