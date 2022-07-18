https://ria.ru/20220718/elektrichestvo-1803281275.html
В Мариуполе вернули подачу электричества в более чем трех тысячах домов
В Мариуполе вернули подачу электричества в более чем трех тысячах домов - РИА Новости, 18.07.2022
В Мариуполе вернули подачу электричества в более чем трех тысячах домов
Электроснабжение более трех тысяч жилых домов, а также более 100 объектов социальной инфраструктуры восстановлено в Мариуполе, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:26
2022-07-18T17:26
2022-07-18T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802949715_0:192:3121:1947_1920x0_80_0_0_39825414d03342a68039aded0917117c.jpg
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Электроснабжение более трех тысяч жилых домов, а также более 100 объектов социальной инфраструктуры восстановлено в Мариуполе, сообщили в понедельник в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной республики."На 17 июля восстановлена подача электроэнергии в 3050 жилых домов, как многоквартирных, так и в частном секторе, запитано более 100 объектов социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.По информации ведомства, во время боевых действий были повреждены все мариупольские подстанции, питающие как заводы, так и жилые дома. Восстановительные работы начались сразу после освобождения города.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.
https://ria.ru/20220718/dramteatr-1803240729.html
мариуполь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802949715_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_3b1c35c73f4d8f74704825276b0c583b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, украина
17:26 18.07.2022 (обновлено: 17:55 18.07.2022)
В Мариуполе вернули подачу электричества в более чем трех тысячах домов
Минэнерго ДНР: в Мариуполе вернули подачу электричества в более чем трех тысячах домов