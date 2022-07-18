Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе вернули подачу электричества в более чем трех тысячах домов - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/elektrichestvo-1803281275.html
В Мариуполе вернули подачу электричества в более чем трех тысячах домов
В Мариуполе вернули подачу электричества в более чем трех тысячах домов - РИА Новости, 18.07.2022
В Мариуполе вернули подачу электричества в более чем трех тысячах домов
Электроснабжение более трех тысяч жилых домов, а также более 100 объектов социальной инфраструктуры восстановлено в Мариуполе, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:26
2022-07-18T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802949715_0:192:3121:1947_1920x0_80_0_0_39825414d03342a68039aded0917117c.jpg
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Электроснабжение более трех тысяч жилых домов, а также более 100 объектов социальной инфраструктуры восстановлено в Мариуполе, сообщили в понедельник в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной республики."На 17 июля восстановлена подача электроэнергии в 3050 жилых домов, как многоквартирных, так и в частном секторе, запитано более 100 объектов социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.По информации ведомства, во время боевых действий были повреждены все мариупольские подстанции, питающие как заводы, так и жилые дома. Восстановительные работы начались сразу после освобождения города.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.
https://ria.ru/20220718/dramteatr-1803240729.html
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802949715_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_3b1c35c73f4d8f74704825276b0c583b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, украина
17:26 18.07.2022 (обновлено: 17:55 18.07.2022)
 
В Мариуполе вернули подачу электричества в более чем трех тысячах домов

Минэнерго ДНР: в Мариуполе вернули подачу электричества в более чем трех тысячах домов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид на проспект Мира в Мариуполе
Вид на проспект Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Вид на проспект Мира в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Электроснабжение более трех тысяч жилых домов, а также более 100 объектов социальной инфраструктуры восстановлено в Мариуполе, сообщили в понедельник в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной республики.
"На 17 июля восстановлена подача электроэнергии в 3050 жилых домов, как многоквартирных, так и в частном секторе, запитано более 100 объектов социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
По информации ведомства, во время боевых действий были повреждены все мариупольские подстанции, питающие как заводы, так и жилые дома. Восстановительные работы начались сразу после освобождения города.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.
Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 15:37Специальная военная операция на Украине
В ЛНР назвали причину взрыва в драмтеатре Мариуполя
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала