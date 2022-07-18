https://ria.ru/20220718/dvzyai-1803315238.html

МИД призвал неприсоединившиеся страны подписать и ратифицировать ДВЗЯИ

МИД призвал неприсоединившиеся страны подписать и ратифицировать ДВЗЯИ - РИА Новости, 18.07.2022

МИД призвал неприсоединившиеся страны подписать и ратифицировать ДВЗЯИ

Россия, приветствуя присоединение содружества Доминики к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), призывает все государства, которые пока... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T19:16

2022-07-18T19:16

2022-07-18T19:18

в мире

россия

договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)

латинская америка

карибский бассейн

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия, приветствуя присоединение содружества Доминики к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), призывает все государства, которые пока не сделали этого, незамедлительно подписать и ратифицировать это соглашение.В размещенном на сайте министерства сообщении указывается, что "содружество Доминики присоединилось к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), став 173-м государством, ратифицировавшим его"."Подтверждая неизменную приверженность Договору, призываем все государства, которые пока не сделали этого, незамедлительно подписать и ратифицировать ДВЗЯИ", - заключили в МИД России.Россия ратифицировала договор в 2000 году и с тех пор неукоснительно соблюдает его положения, активно участвует в работе подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ.

https://ria.ru/20220620/politika-1796711950.html

россия

латинская америка

карибский бассейн

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в мире, россия, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи), латинская америка, карибский бассейн