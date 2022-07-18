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МИД призвал неприсоединившиеся страны подписать и ратифицировать ДВЗЯИ - РИА Новости, 18.07.2022
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МИД призвал неприсоединившиеся страны подписать и ратифицировать ДВЗЯИ
МИД призвал неприсоединившиеся страны подписать и ратифицировать ДВЗЯИ - РИА Новости, 18.07.2022
МИД призвал неприсоединившиеся страны подписать и ратифицировать ДВЗЯИ
Россия, приветствуя присоединение содружества Доминики к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), призывает все государства, которые пока... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:16
2022-07-18T19:18
в мире
россия
договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
латинская америка
карибский бассейн
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия, приветствуя присоединение содружества Доминики к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), призывает все государства, которые пока не сделали этого, незамедлительно подписать и ратифицировать это соглашение.В размещенном на сайте министерства сообщении указывается, что "содружество Доминики присоединилось к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), став 173-м государством, ратифицировавшим его"."Подтверждая неизменную приверженность Договору, призываем все государства, которые пока не сделали этого, незамедлительно подписать и ратифицировать ДВЗЯИ", - заключили в МИД России.Россия ратифицировала договор в 2000 году и с тех пор неукоснительно соблюдает его положения, активно участвует в работе подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ.
https://ria.ru/20220620/politika-1796711950.html
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в мире, россия, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи), латинская америка, карибский бассейн
19:16 18.07.2022 (обновлено: 19:18 18.07.2022)
 
МИД призвал неприсоединившиеся страны подписать и ратифицировать ДВЗЯИ

МИД призвал неприсоединившиеся страны подписать Договор о запрещении ядерных испытаний

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия, приветствуя присоединение содружества Доминики к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), призывает все государства, которые пока не сделали этого, незамедлительно подписать и ратифицировать это соглашение.
В размещенном на сайте министерства сообщении указывается, что "содружество Доминики присоединилось к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), став 173-м государством, ратифицировавшим его".
"Примечательно, что данная ратификация подвела черту под универсализацией ДВЗЯИ в Латинской Америке и Карибском бассейне: все 33 государства этого региона присоединились к Договору", - указали в МИД. В министерстве добавили, что "Россия приветствует данный шаг, направленный на обеспечение скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу".
"Подтверждая неизменную приверженность Договору, призываем все государства, которые пока не сделали этого, незамедлительно подписать и ратифицировать ДВЗЯИ", - заключили в МИД России.
Россия ратифицировала договор в 2000 году и с тех пор неукоснительно соблюдает его положения, активно участвует в работе подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ.
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В миреРоссияДоговор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Латинская АмерикаКарибский бассейн
 
 
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