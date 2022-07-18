19:16 18.07.2022 (обновлено: 19:18 18.07.2022)
МИД призвал неприсоединившиеся страны подписать и ратифицировать ДВЗЯИ
МИД призвал неприсоединившиеся страны подписать Договор о запрещении ядерных испытаний
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия, приветствуя присоединение содружества Доминики к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), призывает все государства, которые пока не сделали этого, незамедлительно подписать и ратифицировать это соглашение.
В размещенном на сайте министерства сообщении указывается, что "содружество Доминики присоединилось к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), став 173-м государством, ратифицировавшим его".
"Примечательно, что данная ратификация подвела черту под универсализацией ДВЗЯИ в Латинской Америке и Карибском бассейне: все 33 государства этого региона присоединились к Договору", - указали в МИД. В министерстве добавили, что "Россия приветствует данный шаг, направленный на обеспечение скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу".
"Подтверждая неизменную приверженность Договору, призываем все государства, которые пока не сделали этого, незамедлительно подписать и ратифицировать ДВЗЯИ", - заключили в МИД России.
Россия ратифицировала договор в 2000 году и с тех пор неукоснительно соблюдает его положения, активно участвует в работе подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ.
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