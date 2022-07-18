https://ria.ru/20220718/delo-1803173938.html

СК возбудил дело из-за самоубийства проректора в СИЗО в Ногинске

СК возбудил дело из-за самоубийства проректора в СИЗО в Ногинске - РИА Новости, 18.07.2022

СК возбудил дело из-за самоубийства проректора в СИЗО в Ногинске

Уголовное дело возбудили по факту халатности должностных лиц СИЗО в Ногинске, повлекшей смерть арестанта, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:29

2022-07-18T12:29

2022-07-18T12:29

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту халатности должностных лиц СИЗО в Ногинске, повлекшей смерть арестанта, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, арестованный по делу о сбыте наркотиков, покончил с собой в СИЗО в Ногинске, сообщил ранее РИА Новости его адвокат Алексей Цыганов."Шестнадцатого июля 2022 года в одиночной камере обнаружено тело обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, содержащегося под стражей, с телесными повреждениями в виде резаной раны руки. По данному факту следственным отделом по Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.Отмечается, что правоохранителями осмотрено место происшествия, допрошены сотрудники СИЗО, изъяты должностные инструкции, постовая ведомость, назначены судебные экспертизы."Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление должностного лица, допустившего халатность", - добавляется в сообщении.Керефов, который, по данным следствия, приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал и продавал через даркнет, был арестован 7 июля Люберецким судом Московской области. Как отмечали в подмосковном главке СК России, в рамках дела удалось пресечь деятельность крупной нарколаборатории, организатор и пособники задержаны, изъято свыше 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоров, 62 килограмма мефедрона и дорогостоящее оборудование.Против Керефова и организаторов нарколаборатории были возбуждены три уголовных дела по пункту "г", части 4 статьи 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), части 5 статьи 228.1 (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), части 3, статьи 30, части 5 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), пунктам "а", "г", части 4 статьи 228.1 1 (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере) УК РФ.Силовики также провели следственные действия в отношении еще троих сотрудников академии, сознавшихся в том, что покупали у Керефова наркотики, среди них - проректор по финансово-экономическим вопросам Дмитрий Першин.

https://ria.ru/20220715/narkotiki-1802474322.html

https://ria.ru/20220712/otvetsvennost-1801845385.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, ногинск, московская область (подмосковье)