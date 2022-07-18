https://ria.ru/20220718/boeviki-1803176215.html

В ДНР уничтожили до 250 боевиков "иностранного легиона"

В ДНР уничтожили до 250 боевиков "иностранного легиона" - РИА Новости, 18.07.2022

В ДНР уничтожили до 250 боевиков "иностранного легиона"

Военно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации наемников украинского "иностранного легиона" в Константиновке Донецкой Народной Республики, РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:32

2022-07-18T12:32

2022-07-18T14:44

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Военно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации наемников украинского "иностранного легиона" в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны."Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации наёмников так называемого украинского "иностранного легиона". Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей", — рассказали в министерстве.Помимо этого, российские войска поразили пункт временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Витово Черкасской области. Уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия.В ведомстве также отчитались о результатах контрбатарейной борьбы: российские войска поразили две батареи РСЗО "Ураган", три взвода РСЗО "Град", 14 артиллерийских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также взяли в "оперативное окружение" населенный пункт Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220718/oruzhie-1803125440.html

https://ria.ru/20220718/severodonetsk-1802715550.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сводка Минобороны о ходе проведения военной операции на Украине за прошедшие сутки Сводка Минобороны о ходе проведения военной операции на Украине за прошедшие сутки 2022-07-18T12:32 true PT2M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины