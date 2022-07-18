12:32 18.07.2022 (обновлено: 14:44 18.07.2022)
В ДНР уничтожили до 250 боевиков "иностранного легиона"
Минобороны России: ВКС уничтожили до 250 иностранных наемников в Константиновке в ДНР
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Военно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации наемников украинского "иностранного легиона" в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации наёмников так называемого украинского "иностранного легиона". Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей", — рассказали в министерстве.
Помимо этого, российские войска поразили пункт временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Витово Черкасской области. Уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия.
В ведомстве также отчитались о результатах контрбатарейной борьбы: российские войска поразили две батареи РСЗО "Ураган", три взвода РСЗО "Град", 14 артиллерийских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также взяли в "оперативное окружение" населенный пункт Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами освобождена вся территория ЛНР.