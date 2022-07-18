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В ДНР уничтожили до 250 боевиков "иностранного легиона" - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/boeviki-1803176215.html
В ДНР уничтожили до 250 боевиков "иностранного легиона"
В ДНР уничтожили до 250 боевиков "иностранного легиона" - РИА Новости, 18.07.2022
В ДНР уничтожили до 250 боевиков "иностранного легиона"
Военно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации наемников украинского "иностранного легиона" в Константиновке Донецкой Народной Республики, РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:32
2022-07-18T14:44
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Военно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации наемников украинского "иностранного легиона" в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны."Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации наёмников так называемого украинского "иностранного легиона". Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей", — рассказали в министерстве.Помимо этого, российские войска поразили пункт временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Витово Черкасской области. Уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия.В ведомстве также отчитались о результатах контрбатарейной борьбы: российские войска поразили две батареи РСЗО "Ураган", три взвода РСЗО "Град", 14 артиллерийских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также взяли в "оперативное окружение" населенный пункт Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220718/oruzhie-1803125440.html
https://ria.ru/20220718/severodonetsk-1802715550.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Сводка Минобороны о ходе проведения военной операции на Украине за прошедшие сутки
Сводка Минобороны о ходе проведения военной операции на Украине за прошедшие сутки
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
12:32 18.07.2022 (обновлено: 14:44 18.07.2022)
 
В ДНР уничтожили до 250 боевиков "иностранного легиона"

Минобороны России: ВКС уничтожили до 250 иностранных наемников в Константиновке в ДНР

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Военно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации наемников украинского "иностранного легиона" в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации наёмников так называемого украинского "иностранного легиона". Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей", — рассказали в министерстве.
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Шойгу дал приказ группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие Украины
Помимо этого, российские войска поразили пункт временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Витово Черкасской области. Уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия.
В ведомстве также отчитались о результатах контрбатарейной борьбы: российские войска поразили две батареи РСЗО "Ураган", три взвода РСЗО "Град", 14 артиллерийских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30.
Разрушенные дома - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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"Не успели уничтожить". Что происходит в Донбассе
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также взяли в "оперативное окружение" населенный пункт Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами освобождена вся территория ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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