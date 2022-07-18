https://ria.ru/20220718/bezopasnost-1803146738.html

Россия примет меры при появлении баз НАТО в Финляндии, заявил посол

Россия примет меры при появлении баз НАТО в Финляндии, заявил посол - РИА Новости, 18.07.2022

Россия примет меры при появлении баз НАТО в Финляндии, заявил посол

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Россия будет вынуждена принимать ответные, адекватные меры для обеспечения своей безопасности в случае... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:55

2022-07-18T10:55

2022-07-18T10:57

в мире

россия

финляндия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798909431_1007:0:4648:2048_1920x0_80_0_0_e1b6ca85160611a0695baa67696408ee.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Россия будет вынуждена принимать ответные, адекватные меры для обеспечения своей безопасности в случае появления постоянных военных баз НАТО в Финляндии, в виде тяжелых ударных наступательных вооружений."Другое дело, если на территории Финляндии появится НАТОвская инфраструктура в виде постоянных военных баз, в виде тяжелых ударных наступательных вооружений, ракетных комплексов и так далее, в этом случае Россия, естественно, вынуждена будет принимать необходимые ответные, адекватные меры для обеспечения своей безопасности", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Я очень рассчитываю, что финская военно-политическая, внешне-политическая сторона прекрасно понимают, что такое развитие событий не отвечает интересам самой Финляндии", - добавил он.

https://ria.ru/20220717/finlyandiya-1803063705.html

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, финляндия, нато