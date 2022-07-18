10:55 18.07.2022 (обновлено: 10:57 18.07.2022)
Россия примет меры при появлении баз НАТО в Финляндии, заявил посол
Посол России Кузнецов: Москва примет меры при появлении постоянных баз НАТО в Финляндии
© AP Photo / Bernat ArmangueПодписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО
© AP Photo / Bernat Armangue
Подписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Россия будет вынуждена принимать ответные, адекватные меры для обеспечения своей безопасности в случае появления постоянных военных баз НАТО в Финляндии, в виде тяжелых ударных наступательных вооружений.
"Другое дело, если на территории Финляндии появится НАТОвская инфраструктура в виде постоянных военных баз, в виде тяжелых ударных наступательных вооружений, ракетных комплексов и так далее, в этом случае Россия, естественно, вынуждена будет принимать необходимые ответные, адекватные меры для обеспечения своей безопасности", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Я очень рассчитываю, что финская военно-политическая, внешне-политическая сторона прекрасно понимают, что такое развитие событий не отвечает интересам самой Финляндии", - добавил он.