https://ria.ru/20220718/baden-baden-1803116761.html

В Германии пожаловались на опустевший без россиян Баден-Баден

В Германии пожаловались на опустевший без россиян Баден-Баден - РИА Новости, 18.07.2022

В Германии пожаловались на опустевший без россиян Баден-Баден

Немецкий город Баден-Баден, который в течение 200 лет был "местом притяжения для русских", вряд ли вернет себе симпатии россиян, что обернется для него... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T06:06

2022-07-18T06:06

2022-07-18T11:58

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баден-баден

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Немецкий город Баден-Баден, который в течение 200 лет был "местом притяжения для русских", вряд ли вернет себе симпатии россиян, что обернется для него серьезными последствиями, пишет газета Die Welt.Баден-Баден — небольшой курортный город, где зарегистрировано 1150 жителей с российским паспортом и приблизительно столько же — с двойным гражданством. Как пишет издание, привычная ситуация здесь изменилась после обострения украинского кризиса: "самый русский город Германии" испытал первую волну шоков, когда из курхауса (зала для оздоровительных водных процедур. — Прим. ред.) убрали российский флаг, а ратуша Баден-Бадена вывесила флаг украинский.К примеру, одна из региональных пекарских сетей решила переименовать производимый ею традиционный немецкий пирог из шоколадного теста, творога и пудинга, который в Германии испокон веков называется "Руссишер Цупфкухен", в просто "Цупфкухен", без слова "русский" в его составе. Однако после волны протестов фирма пошла на попятную.При этом озабоченность руководительницы местной туристической службы Норы Ваггерсхаузен из-за того, что врачи, музеи, отели и бутики города пострадают от утраты богатых русских клиентов, "вызвала целую бурю возмущения". "Но против фактов не пойдешь: уже сейчас пустуют магазины на Софиен-штрассе, торговой улице с самыми дорогими бутиками. Еще хуже выглядит пешеходная зона", — сетует автор материала.Это необычные высказывания и события для города, который вот уже 200 лет является объектом притяжения для многих русских и который всегда с удовольствием зарабатывал на них, говорится в статье. Теперь же "многое по-другому": Баден-Баден приостановил партнерские отношения с Ялтой и Сочи, местный концертный зал дистанцировался от дирижера Валерия Гергиева, который почти двадцать пять лет назад спас от банкротства самый большой оперный театр Германии, также было отменено выступление певицы Анны Нетребко с Берлинским симфоническим оркестром.Политик из Свободной демократической партии и председатель Германо-российского культурного союза Рене Лоз, как пишет газета, считает такую политику ужасной. По его мнению, в конечном итоге Баден-Баден подобными "ритуальными актами" вредит только себе самому. "Многие русские вложили деньги в этот город, когда он был банкротом", — отметил он.При этом маркетологи считают, что доля русских гостей уменьшается все последние годы и потери уже давно компенсировались другими группами приезжих. Так, в одном из местных бутиков заявили, что интересы россиян сместились в направлении других стран. Однако, по словам владельца магазина Моники Шульц, раньше они "хорошо жили благодаря русским"."Об этом, наверное, придется забыть на обозримое будущее, а возможно, и навсегда", — резюмирует издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220714/turisty-1802321215.html

https://ria.ru/20220712/vydacha-1801863694.html

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в мире, германия, баден-баден