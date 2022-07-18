https://ria.ru/20220718/arkheologi-1803238743.html
Археологи обнаружили античное поселение времен Боспорского царства
Археологи обнаружили античное поселение времен Боспорского царства - РИА Новости, 18.07.2022
Археологи обнаружили античное поселение времен Боспорского царства
Учёные в ходе археологических работ обнаружили античное поселение в посёлке Кучугуры Темрюкского района на Кубани, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:32
2022-07-18T15:32
2022-07-18T15:32
керченский пролив
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СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Учёные в ходе археологических работ обнаружили античное поселение в посёлке Кучугуры Темрюкского района на Кубани, сообщает администрация Краснодарского края.Этап археологических исследований в посёлке завершен, теперь учёные приступят к изучению обнаруженных находок."На сегодняшний день исследовали небольшую часть памятника, но уже сейчас обнаруженные находки показывают, что это древнее поселение было вовлечено в политические и экономические изменения, которые претерпевало в этот период Боспорское царство. Доподлинно неизвестно, как назывался этот населенный пункт в древности. Возможно, это город Киммерик, названный так в честь обитавших здесь кочевников-киммерийцев", - отмечается в сообщении.По данным археологов, на территории поселения находят вещи хозяйственно-бытового назначения, каменные фундаменты, керамические сосуды разных форм, ткацкие грузила. "Единичными находками стали медные монеты, которые позволили ученым датировать памятник археологии периодом с III века до н.э. до I века н.э.", - рассказали в пресс-службе администрации.Боспорское царство — античное государство в Северном Причерноморье на Боспоре Киммерийском (Керченском проливе). Столица — Пантикапей. Образовалось около 480 года до н. э. в результате объединения греческих городов на Керченском и Таманском полуостровах.
https://ria.ru/20220617/viking-1796153957.html
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керченский пролив, таманский полуостров, россия
Археологи обнаружили античное поселение времен Боспорского царства
На Кубани в поселке Кучугуры обнаружили античное поселение времен Боспорского царства
СОЧИ, 18 июл – РИА Новости.
Учёные в ходе археологических работ обнаружили античное поселение в посёлке Кучугуры Темрюкского района на Кубани, сообщает
администрация Краснодарского края.
Этап археологических исследований в посёлке завершен, теперь учёные приступят к изучению обнаруженных находок.
"На сегодняшний день исследовали небольшую часть памятника, но уже сейчас обнаруженные находки показывают, что это древнее поселение было вовлечено в политические и экономические изменения, которые претерпевало в этот период Боспорское царство. Доподлинно неизвестно, как назывался этот населенный пункт в древности. Возможно, это город Киммерик, названный так в честь обитавших здесь кочевников-киммерийцев", - отмечается в сообщении.
По данным археологов, на территории поселения находят вещи хозяйственно-бытового назначения, каменные фундаменты, керамические сосуды разных форм, ткацкие грузила. "Единичными находками стали медные монеты, которые позволили ученым датировать памятник археологии периодом с III века до н.э. до I века н.э.", - рассказали в пресс-службе администрации.
Боспорское царство — античное государство в Северном Причерноморье на Боспоре Киммерийском (Керченском проливе
). Столица — Пантикапей. Образовалось около 480 года до н. э. в результате объединения греческих городов на Керченском и Таманском полуостровах
.