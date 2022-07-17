Рейтинг@Mail.ru
Адвокат сообщил о задержании журналистки Овсянниковой - РИА Новости, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220717/zaderzhanie-1803087266.html
Адвокат сообщил о задержании журналистки Овсянниковой
Адвокат сообщил о задержании журналистки Овсянниковой - РИА Новости, 17.07.2022
Адвокат сообщил о задержании журналистки Овсянниковой
Экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову задержали правоохранители, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T21:01
2022-07-17T23:20
вячеслав володин
москва
государственный департамент сша
госдума рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову задержали правоохранители, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов."Ее задержали у себя дома, пока не знаем, куда отвезли. Предполагаю, что это как-то связано с ее пикетом", - рассказал собеседник агентства.Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.Несколько дней назад Овсянникова вышла с одиночным пикетом в Москве.В середине марта редактор программы "Время" Марина Овсянникова появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20220714/inoagenty-1802570434.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, москва, государственный департамент сша, госдума рф, происшествия
21:01 17.07.2022 (обновлено: 23:20 17.07.2022)
 
Адвокат сообщил о задержании журналистки Овсянниковой

Полиция задержала бывшую сотрудницу Первого канала Овсянникову

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову задержали правоохранители, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.
"Ее задержали у себя дома, пока не знаем, куда отвезли. Предполагаю, что это как-то связано с ее пикетом", - рассказал собеседник агентства.
Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.
Несколько дней назад Овсянникова вышла с одиночным пикетом в Москве.
В середине марта редактор программы "Время" Марина Овсянникова появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.
После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране.
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
14 июля, 21:57Сказано в эфире
"Попытка расчеловечить РФ". Мизулина об информационной войне и иноагентах
 
Вячеслав ВолодинМоскваГосударственный департамент СШАГосдума РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала