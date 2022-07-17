https://ria.ru/20220717/zaderzhanie-1803087266.html

Адвокат сообщил о задержании журналистки Овсянниковой

Адвокат сообщил о задержании журналистки Овсянниковой - РИА Новости, 17.07.2022

Адвокат сообщил о задержании журналистки Овсянниковой

Экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову задержали правоохранители, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T21:01

2022-07-17T21:01

2022-07-17T23:20

вячеслав володин

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государственный департамент сша

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову задержали правоохранители, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов."Ее задержали у себя дома, пока не знаем, куда отвезли. Предполагаю, что это как-то связано с ее пикетом", - рассказал собеседник агентства.Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.Несколько дней назад Овсянникова вышла с одиночным пикетом в Москве.В середине марта редактор программы "Время" Марина Овсянникова появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20220714/inoagenty-1802570434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вячеслав володин, москва, государственный департамент сша, госдума рф, происшествия