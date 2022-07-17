https://ria.ru/20220717/zaderzhanie-1803087266.html
Адвокат сообщил о задержании журналистки Овсянниковой
Адвокат сообщил о задержании журналистки Овсянниковой - РИА Новости, 17.07.2022
Адвокат сообщил о задержании журналистки Овсянниковой
Экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову задержали правоохранители, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T21:01
2022-07-17T21:01
2022-07-17T23:20
вячеслав володин
москва
государственный департамент сша
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову задержали правоохранители, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов."Ее задержали у себя дома, пока не знаем, куда отвезли. Предполагаю, что это как-то связано с ее пикетом", - рассказал собеседник агентства.Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.Несколько дней назад Овсянникова вышла с одиночным пикетом в Москве.В середине марта редактор программы "Время" Марина Овсянникова появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20220714/inoagenty-1802570434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, москва, государственный департамент сша, госдума рф, происшествия
21:01 17.07.2022 (обновлено: 23:20 17.07.2022)
Адвокат сообщил о задержании журналистки Овсянниковой
Полиция задержала бывшую сотрудницу Первого канала Овсянникову
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову задержали правоохранители, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.
"Ее задержали у себя дома, пока не знаем, куда отвезли. Предполагаю, что это как-то связано с ее пикетом", - рассказал собеседник агентства.
Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.
Несколько дней назад Овсянникова вышла с одиночным пикетом в Москве
.
В середине марта редактор программы "Время" Марина Овсянникова появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.
После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин
назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа
" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране.