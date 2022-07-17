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За время спецоперации ВС России уничтожили 140 украинских вертолетов
За время спецоперации ВС России уничтожили 140 украинских вертолетов - РИА Новости, 17.07.2022
За время спецоперации ВС России уничтожили 140 украинских вертолетов
Уже 140 украинских вертолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:28
2022-07-17T13:28
2022-07-17T13:28
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уже 140 украинских вертолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
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украина
За время спецоперации ВС России уничтожили 140 украинских вертолетов
Минобороны: за время спецоперации ВС России уничтожили 140 украинских вертолетов
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уже 140 украинских вертолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.