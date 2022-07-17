https://ria.ru/20220717/uzbekistan-1803079210.html
Узбекистан опроверг сообщения о ракетном обстреле со стороны Афганистана
Узбекистан опроверг сообщения о ракетном обстреле со стороны Афганистана - РИА Новости, 17.07.2022
Узбекистан опроверг сообщения о ракетном обстреле со стороны Афганистана
Информация о ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана не соответствует действительности, ситуация на узбекско-афганской границе остается... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T19:50
2022-07-17T19:50
2022-07-17T20:02
в мире
узбекистан
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140521/32/1405213241_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_edc006527e0a0a5f484115d55971bd7c.jpg
ТАШКЕНТ, 17 июл - РИА Новости. Информация о ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана не соответствует действительности, ситуация на узбекско-афганской границе остается стабильной, сообщает в воскресенье пресс-служба узбекистанского министерства обороны."В социальных сетях распространилась информация о якобы третьем ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана. Данная информация является ложной и абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении в Telegram-канале минобороны.По данным ведомства, государственная граница Узбекистана и Афганистана полностью контролируется узбекскими военнослужащими, ситуация стабильная.Ранее МИД Узбекистана сообщал, что 5 июля пять реактивных снарядов упало на территорию республики, предположительно, прилетевших со стороны Афганистана, обошлось без жертв и разрушений.
https://ria.ru/20220715/karakalpakstan-1802819635.html
узбекистан
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140521/32/1405213241_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f7cec5e5fc8e82bd32688a6a5efa14ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, афганистан
19:50 17.07.2022 (обновлено: 20:02 17.07.2022)
Узбекистан опроверг сообщения о ракетном обстреле со стороны Афганистана
Минобороны Узбекистана опровергло сообщения о ракетном обстреле со стороны Афганистана