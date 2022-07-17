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Узбекистан опроверг сообщения о ракетном обстреле со стороны Афганистана - РИА Новости, 17.07.2022
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Узбекистан опроверг сообщения о ракетном обстреле со стороны Афганистана
Узбекистан опроверг сообщения о ракетном обстреле со стороны Афганистана - РИА Новости, 17.07.2022
Узбекистан опроверг сообщения о ракетном обстреле со стороны Афганистана
Информация о ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана не соответствует действительности, ситуация на узбекско-афганской границе остается... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T19:50
2022-07-17T20:02
в мире
узбекистан
афганистан
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ТАШКЕНТ, 17 июл - РИА Новости. Информация о ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана не соответствует действительности, ситуация на узбекско-афганской границе остается стабильной, сообщает в воскресенье пресс-служба узбекистанского министерства обороны."В социальных сетях распространилась информация о якобы третьем ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана. Данная информация является ложной и абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении в Telegram-канале минобороны.По данным ведомства, государственная граница Узбекистана и Афганистана полностью контролируется узбекскими военнослужащими, ситуация стабильная.Ранее МИД Узбекистана сообщал, что 5 июля пять реактивных снарядов упало на территорию республики, предположительно, прилетевших со стороны Афганистана, обошлось без жертв и разрушений.
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в мире, узбекистан, афганистан
19:50 17.07.2022 (обновлено: 20:02 17.07.2022)
 
Узбекистан опроверг сообщения о ракетном обстреле со стороны Афганистана

Минобороны Узбекистана опровергло сообщения о ракетном обстреле со стороны Афганистана

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкТашкент
Ташкент - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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ТАШКЕНТ, 17 июл - РИА Новости. Информация о ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана не соответствует действительности, ситуация на узбекско-афганской границе остается стабильной, сообщает в воскресенье пресс-служба узбекистанского министерства обороны.
"В социальных сетях распространилась информация о якобы третьем ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана. Данная информация является ложной и абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении в Telegram-канале минобороны.
По данным ведомства, государственная граница Узбекистана и Афганистана полностью контролируется узбекскими военнослужащими, ситуация стабильная.
Ранее МИД Узбекистана сообщал, что 5 июля пять реактивных снарядов упало на территорию республики, предположительно, прилетевших со стороны Афганистана, обошлось без жертв и разрушений.
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