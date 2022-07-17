https://ria.ru/20220717/uzbekistan-1803079210.html

Узбекистан опроверг сообщения о ракетном обстреле со стороны Афганистана

Узбекистан опроверг сообщения о ракетном обстреле со стороны Афганистана - РИА Новости, 17.07.2022

Узбекистан опроверг сообщения о ракетном обстреле со стороны Афганистана

Информация о ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана не соответствует действительности, ситуация на узбекско-афганской границе остается... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T19:50

2022-07-17T19:50

2022-07-17T20:02

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ТАШКЕНТ, 17 июл - РИА Новости. Информация о ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана не соответствует действительности, ситуация на узбекско-афганской границе остается стабильной, сообщает в воскресенье пресс-служба узбекистанского министерства обороны."В социальных сетях распространилась информация о якобы третьем ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана. Данная информация является ложной и абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении в Telegram-канале минобороны.По данным ведомства, государственная граница Узбекистана и Афганистана полностью контролируется узбекскими военнослужащими, ситуация стабильная.Ранее МИД Узбекистана сообщал, что 5 июля пять реактивных снарядов упало на территорию республики, предположительно, прилетевших со стороны Афганистана, обошлось без жертв и разрушений.

https://ria.ru/20220715/karakalpakstan-1802819635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, узбекистан, афганистан