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Саудовский принц предупредил США о последствиях навязывания ценностей
Саудовский принц предупредил США о последствиях навязывания ценностей - РИА Новости, 17.07.2022
Саудовский принц предупредил США о последствиях навязывания ценностей
Первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в разговоре с президентом США Джо Байденом призвал Вашингтон РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T02:34
2022-07-17T02:34
2022-07-17T02:34
в мире
сша
саудовская аравия
нато
джо байден
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в разговоре с президентом США Джо Байденом призвал Вашингтон не навязывать свои ценности другим странам, передает канал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник.В пятницу американский лидер прибыл в Саудовскую Аравию в рамках его первого ближневосточного турне, на следующий день он принял участие в саммите глав государств Персидского залива.Он также подчеркнул, что Штатам следует признать наличие у разных государств ценностей, к которым нужно относиться с уважением."Если же США хотят, чтобы страны на сто процентов разделяли их ценности, то с ними останутся только страны НАТО", — предупредил крон-принц."Нам необходимо мирно сосуществовать, несмотря на различия", — посоветовал Байдену бен Салман.Страна-изгойНакануне президент США также сообщил журналистам, что не жалеет об угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста Джамаля Хашукджи.Такое обещание он сделал во время предвыборной кампании."Я не жалею ни о чем, о чем я говорил. То, что произошло с Хашукджи было возмутительно ", — заявил Байден.Перед визитом в Саудовскую Аравию Белый дом не только обещал поднять тему убийства и проблемы прав человека с руководством королевства, но заявлял о том, что не планирует переговоров между президентом и крон-принцем. Между тем, их встреча все же состоялась, вызвав резкую критику в Штатах."Я не жалею ни о чем, о чем я говорил", — повторил Байден журналистам.На вопрос о том, уверен ли, что убийство журналиста в ближневосточной стране не повторится американский лидер ответил, что не может быть ни в чем уверен, а сама постановка вопроса, по его мнению, "глупая"."Я только что ясно дал понять, что если произойдет что-то подобное снова, они буду должны ответить и сделать гораздо больше. <...> Я не знаю, почему вы все так удивлены моей реакцией, никто никогда не подвергает сомнению то, что я имею в виду именно то, что я говорю, потому что я иногда говорю то, что имею в виду", — добавил президент США.
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в мире, сша, саудовская аравия, нато, джо байден, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
Саудовский принц предупредил США о последствиях навязывания ценностей
Al Arabiya: Саудовский принц предостерег США от навязывания своих ценностей другим странам
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в разговоре с президентом США Джо Байденом призвал Вашингтон не навязывать свои ценности другим странам, передает
канал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник.
В пятницу американский лидер прибыл в Саудовскую Аравию
в рамках его первого ближневосточного турне, на следующий день он принял участие в саммите глав государств Персидского залива
.
"Все страны мира, в том числе США
и само королевство, обладают рядом похожих ценностей, но у каждой страны также имеются свои ценности. Правильные ценности и принципы привлекают к себе народы, но их навязывание силой приводит к противоположному результату, что случилось в Ираке
и Афганистане
, где США потерпели неудачу", — отметил бен Салман.
Он также подчеркнул, что Штатам следует признать наличие у разных государств ценностей, к которым нужно относиться с уважением.
"Если же США хотят, чтобы страны на сто процентов разделяли их ценности, то с ними останутся только страны НАТО
", — предупредил крон-принц.
"Нам необходимо мирно сосуществовать, несмотря на различия", — посоветовал Байдену бен Салман.
Накануне президент США также сообщил журналистам, что не жалеет об угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста Джамаля Хашукджи.
Такое обещание он сделал во время предвыборной кампании.
"Я не жалею ни о чем, о чем я говорил. То, что произошло с Хашукджи было возмутительно ", — заявил Байден.
Перед визитом в Саудовскую Аравию Белый дом не только обещал поднять тему убийства и проблемы прав человека с руководством королевства, но заявлял о том, что не планирует переговоров между президентом и крон-принцем. Между тем, их встреча все же состоялась, вызвав резкую критику в Штатах.
"Я не жалею ни о чем, о чем я говорил", — повторил Байден журналистам.
На вопрос о том, уверен ли, что убийство журналиста в ближневосточной стране не повторится американский лидер ответил, что не может быть ни в чем уверен, а сама постановка вопроса, по его мнению, "глупая".
"Я только что ясно дал понять, что если произойдет что-то подобное снова, они буду должны ответить и сделать гораздо больше. <...> Я не знаю, почему вы все так удивлены моей реакцией, никто никогда не подвергает сомнению то, что я имею в виду именно то, что я говорю, потому что я иногда говорю то, что имею в виду", — добавил президент США.