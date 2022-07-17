https://ria.ru/20220717/stalingradskaya_bitva-1798734922.html

Комдив и икона. Что рассказала находка о начале Сталинградской битвы

Комдив и икона. Что рассказала находка о начале Сталинградской битвы - РИА Новости, 17.07.2022

Комдив и икона. Что рассказала находка о начале Сталинградской битвы

Сегодня исполняется 80 лет со дня начала Сталинградской битвы — одного из крупнейших сражений Второй мировой войны. Первый этап битвы был наиболее тяжелым и... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T09:00

2022-07-17T09:00

2022-07-17T15:08

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сегодня исполняется 80 лет со дня начала Сталинградской битвы — одного из крупнейших сражений Второй мировой войны. Первый этап битвы был наиболее тяжелым и трагическим. Большинство бойцов, которым пришлось отражать натиск фашистских войск на дальних подступах к городу в условиях значительного превосходства врага, погибли и остались безвестными. О них сохранилось очень мало свидетельств: документов, фотографий, личных вещей, но за каждым предметом стоит пронзительная история. Об одной из находок того времени рассказала заведующая информационно-издательским отделом музея-заповедника "Сталинградская битва" Ирина Скорченко.— Ирина Александровна, какой экспонат начала Сталинградской битвы вам особенно дорог?— На самом деле экспонатов, связанных с начальным периодом сражения, практически не осталось, поэтому любой предмет представляет большую ценность. Например, в одном из залов музея-панорамы "Сталинградская битва" представлен необычный для военного музея предмет — старинная литая бронзовая иконка-образок XIX века. Она покрыта патиной, в центре изображен святой Георгий на коне, копьем пронзающий змея. Детали иконы, в частности изображение в правом верхнем углу "благословляющей десницы" в двуперстном сложении, указывают на ее староверческое происхождение.Эта иконка была найдена в Суровикинском районе Волгоградской области, в братском захоронении воинов 229-й стрелковой дивизии. Дивизия формировалась в декабре 1941 года в городе Ишиме Тюменской области, где с давних пор проживала община староверов. Скорее всего, необычная икона была дана какому-нибудь сибирскому парню матерью как оберег перед отправкой на фронт.— Что известно об участии этой дивизии в Сталинградской битве?— В июле 1942-го 229-я стрелковая дивизия была переброшена на Сталинградский фронт, в район города Суровикино, где вошла в состав 64-й армии. Командовал дивизией полковник Федор Федорович Сажин.К середине июля 1942 года уже обозначились две ударные группировки противника, рвущегося к Волге. Северная — в районе Перелазовского и Южная, наступающая от Обливской. В то время, когда начались тяжелые бои на правом фланге 62-й армии, не менее сложная ситуация складывалась и южнее, в районе Суровикино. Именно сюда командование Сталинградского фронта нацелило войска 64-й армии.На рубеже Суровикино — Пристеновский занимали оборону 229-я и 214-я стрелковые дивизии. Восемнадцатого июля тогдашний командарм 64-й армии генерал-лейтенант Василий Иванович Чуйков отдал приказ 229-й дивизии, не дожидаясь полного сосредоточения ее частей, выслать западнее главного рубежа два передовых отряда. Выполняя его, 23-24 июля передовые отряды дивизии вступили в бои с противником с целью максимально отвлечь его силы и дать своим войскам время выдвинуться на рубеж обороны и укрепить его.Значительная часть дивизии находилась на марше. Она должна была в пешем строю преодолеть 200 километров в условиях жары и безводья. На рубеж протяженностью до 25 километров сумели выйти только пять батальонов без достаточных средств усиления. В ночь с 24 на 25 июля после тяжелого перехода бойцы приступили к подготовке линии обороны.На рассвете немцы атаковали дивизию с воздуха, а затем до 60 танков и мотопехота нанесли удар по не успевшим окопаться солдатам.Одним из самых угрожаемых участков стала высота 158 — центр обороны дивизии. Поэтому командир 229-й дивизии полковник Федор Сажин бросил сюда разведчиков и саперов, а также последний резерв — комендантскую роту. Однако немцам все же удалось прорваться на командный пункт дивизии. Полковник Сажин перешел на запасной командный пункт. Связь с полками прервалась.— Как дальше складывалась судьба дивизии?— За время боев с 24 июля по 3 августа 1942 года в тяжелейших условиях нехватки оружия и боеприпасов, отсутствия питьевой воды, невозможности оказать раненым квалифицированную медицинскую помощь дивизия сохранила свою боеспособность. И в этом была заслуга ее опытного и умелого командира полковника Сажина.Стойкость воинов-сибиряков поражала. Бойцы уничтожили более трех тысяч солдат и офицеров противника и до 47 танков. Потери в дивизии тоже были большие: на начало августа насчитывалось около пяти тысяч воинов — половина состава.Восьмого августа 1942 года немцы стали атаковать дивизию по всему ее фронту. Самоотверженно отбивая атаки, наши войска несли тяжелые потери, особенно от налетов вражеской авиации. В этой критической ситуации полковник Сажин отдал приказ об отходе на восточный берег Дона.Перед этим было уничтожено все, что могло попасть к противнику, в том числе штабные документы. Уцелевшие бойцы и командиры пробивались отдельными группами. Федор Сажин возглавлял одну из них. Кончились патроны, многие погибли во время переправы, часть попала в плен. На левый берег Дона переправилось не более 500 человек.Десятого августа погиб и командир дивизии полковник Федор Сажин. В одной из схваток его сразила автоматная очередь. Комдива похоронили в балке Водяная-2. В памяти однополчан он остался как человек железной воли, спокойный, уравновешенный и бесстрашный.— Сохранились ли свидетельства о жизни Федора Сажина?— В фондах нашего музея хранятся его личные письма. В полустертых карандашных строчках сквозит глубокая обеспокоенность о семье — с ноября 41-го из дома не было ни строчки.О себе он пишет коротко, но исчерпывающе: "Здоров, живу хорошо. Работаю 15-20 часов в сутки, и этого мало. Ибо нужно за короткое время подготовить войска к победе". Обращаясь к дочери, пишет: "Как чувствуешь себя, крошка Веруся? Знаю, что вам трудно и тяжело, но прошу потерпеть…"— Удалось ли 229-й дивизии возродиться после таких тяжелых испытаний?— Да, дивизия была отправлена на переформирование. Позднее участвовала в Висло-Одерской, Сандомирско-Силезской, Верхнесилезской и Пражской наступательных операциях. Свой славный боевой путь она завершила в победном 45-м в Берлине.Жители нашей области с благодарностью вспоминают воинов 229-й и других дивизий, отстоявших Сталинград. На Суровикинской земле стоит памятник воинам Красной армии, героически погибшим жарким летом 42-го в степях за Доном. Имя полковника Сажина увековечено на Воинском мемориальном кладбище Мамаева кургана.Константин Симонов писал: "Сталинград устоял не только потому, что его непосредственные защитники сделали все, что было в силах человеческих, но и потому, что задолго до этого, летом, люди, сложившие головы на дальних подступах к Сталинграду, своим упорством надорвали силы немцев".Среди них были и бойцы 229-й дивизии во главе с отважным командиром Сажиным, которому было суждено разделить судьбу своих погибших солдат.

https://ria.ru/20220429/dokumenty-1786095359.html

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социальный навигатор, константин симонов (политолог), сталинград, красная армия, суровикинский район, дон, что не найдешь в учебнике, общество