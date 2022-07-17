https://ria.ru/20220717/rebenok-1803068190.html
На пляже в Тамбове утонул шестилетний ребенок
На пляже в Тамбове утонул шестилетний ребенок - РИА Новости, 17.07.2022
На пляже в Тамбове утонул шестилетний ребенок
Шестилетний ребенок утонул на пляже "Парус" в Тамбове, следователи устанавливают обстоятельства и причины его гибели, сообщается в Telegram-канале регионального РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T18:35
2022-07-17T18:35
2022-07-17T18:35
происшествия
тамбов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Шестилетний ребенок утонул на пляже "Парус" в Тамбове, следователи устанавливают обстоятельства и причины его гибели, сообщается в Telegram-канале регионального отделения СУ СК России по Тамбовской области."Сегодня, 17 июля 2022 года, на пляже "Парус" города Тамбова утонул 6-летний мальчик. Ребенок играл на воде в зоне, специально отведенной для детей, и после ныряния под воду пропал из поля зрения отца. Позже ребенка вытащили из воды в бессознательном состоянии. Прибывшие медицинские работники уже не смогли спасти его, мальчик скончался", - сообщает СК.Следователи СУ СК России уже возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
На пляже в Тамбове утонул шестилетний ребенок
На пляже "Парус" в Тамбове утонул шестилетний ребенок