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На пляже в Тамбове утонул шестилетний ребенок - РИА Новости, 17.07.2022
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На пляже в Тамбове утонул шестилетний ребенок
На пляже в Тамбове утонул шестилетний ребенок - РИА Новости, 17.07.2022
На пляже в Тамбове утонул шестилетний ребенок
Шестилетний ребенок утонул на пляже "Парус" в Тамбове, следователи устанавливают обстоятельства и причины его гибели, сообщается в Telegram-канале регионального РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T18:35
2022-07-17T18:35
происшествия
тамбов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Шестилетний ребенок утонул на пляже "Парус" в Тамбове, следователи устанавливают обстоятельства и причины его гибели, сообщается в Telegram-канале регионального отделения СУ СК России по Тамбовской области."Сегодня, 17 июля 2022 года, на пляже "Парус" города Тамбова утонул 6-летний мальчик. Ребенок играл на воде в зоне, специально отведенной для детей, и после ныряния под воду пропал из поля зрения отца. Позже ребенка вытащили из воды в бессознательном состоянии. Прибывшие медицинские работники уже не смогли спасти его, мальчик скончался", - сообщает СК.Следователи СУ СК России уже возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.
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происшествия, тамбов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
18:35 17.07.2022
 
На пляже в Тамбове утонул шестилетний ребенок

На пляже "Парус" в Тамбове утонул шестилетний ребенок

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Шестилетний ребенок утонул на пляже "Парус" в Тамбове, следователи устанавливают обстоятельства и причины его гибели, сообщается в Telegram-канале регионального отделения СУ СК России по Тамбовской области.
"Сегодня, 17 июля 2022 года, на пляже "Парус" города Тамбова утонул 6-летний мальчик. Ребенок играл на воде в зоне, специально отведенной для детей, и после ныряния под воду пропал из поля зрения отца. Позже ребенка вытащили из воды в бессознательном состоянии. Прибывшие медицинские работники уже не смогли спасти его, мальчик скончался", - сообщает СК.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 22:42
В Саратове погиб ребенок, опрокинув на себя чайник с кипятком
Следователи СУ СК России уже возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.
 
ПроисшествияТамбовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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