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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 17.07.2022
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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 17.07.2022
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Москвичей просят быть внимательнее из-за грозы и сильного ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T12:59
2022-07-17T12:59
мосводосток
гормост
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москвичей просят быть внимательнее из-за грозы и сильного ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается местами кратковременный дождь, в отдельных районах – гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. Просим в непогоду быть внимательнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства заявили, что городские службы готовы к работе в условиях непогоды. На дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона проводится дополнительное информирование отдыхающих о неблагоприятных погодных условиях.В сообщении добавляется, что о скоплениях воды около дома можно сообщить в управу района, префектуру округа, единый диспетчерский центр или на портал "Наш город". Если вода скопилась на дорогах и во дворах, можно сообщить в ГУП "Мосводосток", а если в подземных переходах, то в ГБУ "Гормост".
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мосводосток, гормост, общество, городское хозяйство москвы
12:59 17.07.2022
 
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Москвичам посоветовали быть внимательнее из-за грозы и сильного ветра

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москвичей просят быть внимательнее из-за грозы и сильного ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается местами кратковременный дождь, в отдельных районах – гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. Просим в непогоду быть внимательнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства заявили, что городские службы готовы к работе в условиях непогоды. На дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона проводится дополнительное информирование отдыхающих о неблагоприятных погодных условиях.
В сообщении добавляется, что о скоплениях воды около дома можно сообщить в управу района, префектуру округа, единый диспетчерский центр или на портал "Наш город". Если вода скопилась на дорогах и во дворах, можно сообщить в ГУП "Мосводосток", а если в подземных переходах, то в ГБУ "Гормост".
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