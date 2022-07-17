https://ria.ru/20220717/pogoda-1803031732.html

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 17.07.2022

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Москвичей просят быть внимательнее из-за грозы и сильного ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T12:59

2022-07-17T12:59

2022-07-17T12:59

мосводосток

гормост

общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москвичей просят быть внимательнее из-за грозы и сильного ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается местами кратковременный дождь, в отдельных районах – гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. Просим в непогоду быть внимательнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства заявили, что городские службы готовы к работе в условиях непогоды. На дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона проводится дополнительное информирование отдыхающих о неблагоприятных погодных условиях.В сообщении добавляется, что о скоплениях воды около дома можно сообщить в управу района, префектуру округа, единый диспетчерский центр или на портал "Наш город". Если вода скопилась на дорогах и во дворах, можно сообщить в ГУП "Мосводосток", а если в подземных переходах, то в ГБУ "Гормост".

https://ria.ru/20220717/pogoda-1803028039.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мосводосток, гормост, общество, городское хозяйство москвы