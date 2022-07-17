https://ria.ru/20220717/pogoda-1803028039.html
Синоптик пообещал москвичам потепление к концу следующей недели
Синоптик пообещал москвичам потепление к концу следующей недели - РИА Новости, 17.07.2022
Синоптик пообещал москвичам потепление к концу следующей недели
Погода на грядущей неделе в Москве в метеорологическом отношении напомнит раннюю осень, но впоследствии в столичный регион придет потепление, сообщил РИА... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T12:28
2022-07-17T12:28
2022-07-17T14:55
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801575052_0:300:3105:2047_1920x0_80_0_0_a773ca4af8764d3b7ef562489f08c8a2.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Погода на грядущей неделе в Москве в метеорологическом отношении напомнит раннюю осень, но впоследствии в столичный регион придет потепление, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Каждый день Русскую равнину будут утюжить североатлантические циклоны, неся с собой полчища дождевых туч. Такая пасмурная и сырая погода, естественно, ограничит приток лучистой энергии солнца. Кроме того, регион постепенно окажется в тылу гигантского атмосферного вихря, куда из акватории арктический морей устремится струя холодного воздуха", — рассказал он.Собеседник агентства отметил, что такое неблагоприятное аэросиноптическое сочетание приведет к тому, что температурный фон к середине недели окажется на четыре-пять градусов ниже климатической нормы и погода напомнит начало сентября. В дневные часы в Москве будет не выше плюс 18-20 градусов, по области всего плюс 16-21. Ни о каком купальном сезоне, по его словам, речи быть не может, возникнет ощущение конца метеорологического лета.Потепление же начнется к концу следующей недели, добавил синоптик."К концу недели природа напомнит нам, что вступает в самую теплую декаду в году, именуемую макушкой лета, и климат синхронизируется с фактической погодой. В пятницу начнется потепление: ночью — плюс десять — плюс 15, днем — плюс 20-25, но пока без скоротечных дождей дело не обойдется. А вот с наступлением следующих выходных, 23-24 июля, на авансцену синоптической карты пожалует солнечный "скандинавец" — антициклон скандинавского происхождения, который вернет нам настоящую летнюю погоду", — отметил Тишковец.В ночные часы столбики термометров будут колебаться от плюс 13 до плюс 18, а днем в субботу — плюс 24-29, в воскресенье — до плюс 27-32, что на пять градусов выше показателей метеостатистики для этого времени года.
https://ria.ru/20220717/pogoda-1803031732.html
https://ria.ru/20220717/retsepty-1802062332.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801575052_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_228d38f6ce293b710d04c23fdc33cc5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
12:28 17.07.2022 (обновлено: 14:55 17.07.2022)
Синоптик пообещал москвичам потепление к концу следующей недели
Ведущий сотрудник "Фобоса" Тишковец: москвичей ждет потепление к концу следующей недели
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Погода на грядущей неделе в Москве в метеорологическом отношении напомнит раннюю осень, но впоследствии в столичный регион придет потепление, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Каждый день Русскую равнину будут утюжить североатлантические циклоны, неся с собой полчища дождевых туч. Такая пасмурная и сырая погода, естественно, ограничит приток лучистой энергии солнца. Кроме того, регион постепенно окажется в тылу гигантского атмосферного вихря, куда из акватории арктический морей устремится струя холодного воздуха", — рассказал он.
Собеседник агентства отметил, что такое неблагоприятное аэросиноптическое сочетание приведет к тому, что температурный фон к середине недели окажется на четыре-пять градусов ниже климатической нормы и погода напомнит начало сентября. В дневные часы в Москве будет не выше плюс 18-20 градусов, по области всего плюс 16-21. Ни о каком купальном сезоне, по его словам, речи быть не может, возникнет ощущение конца метеорологического лета.
Потепление же начнется к концу следующей недели, добавил синоптик.
"К концу недели природа напомнит нам, что вступает в самую теплую декаду в году, именуемую макушкой лета, и климат синхронизируется с фактической погодой. В пятницу начнется потепление: ночью — плюс десять — плюс 15, днем — плюс 20-25, но пока без скоротечных дождей дело не обойдется. А вот с наступлением следующих выходных, 23-24 июля, на авансцену синоптической карты пожалует солнечный "скандинавец" — антициклон скандинавского происхождения, который вернет нам настоящую летнюю погоду", — отметил Тишковец.
В ночные часы столбики термометров будут колебаться от плюс 13 до плюс 18, а днем в субботу — плюс 24-29, в воскресенье — до плюс 27-32, что на пять градусов выше показателей метеостатистики для этого времени года.