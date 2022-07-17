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Биография Александра Петрова

Биография Александра Петрова - РИА Новости, 17.07.2022

Биография Александра Петрова

Художник-мультипликатор Александр Константинович Петров родился 17 июля 1957 года в селе Пречистое Ярославской области. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T00:45

2022-07-17T00:45

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Художник-мультипликатор Александр Константинович Петров родился 17 июля 1957 года в селе Пречистое Ярославской области.В 1976 году окончил Ярославское художественное училище, в 1982 году – художественный факультет ВГИКа, мастерскую Ивана Иванова-Вано. В 1987-1988 годах занимался на Высших курсах сценаристов и режиссеров у Федора Хитрука.В 1981-1982 годах работал художником-постановщиком анимационных фильмов на киностудии "Арменфильм" в Ереване. Участвовал в создании мультфильмов "Сказка о зеркале" (1981), "Венец природы" (1982). В 1982 году перешел на Свердловскую киностудию, где работал до 1992 года. Был художником-постановщиком в фильмах режиссеров Владимира Петкевича "Ночь" (1984), "Сказочка про козявочку" (1984), "Хранитель" (1989); Алексея Караева "Кот в колпаке" (1984), "Добро пожаловать!" (1986); Валерия Фомина "По щучьему велению" (1984).В 1992 году создал в Ярославле анимационную школу и студию "Панорама", в настоящее время – учебно-творческая студия "Мастерская Александра Петрова".В 1996-1999 годах жил и работал в Монреале (Канада), где снимал картину "Старик и море", удостоенную в 2000 году премии американской киноакадемии "Оскар".В настоящее время живет и работает в Ярославле. Александр Петров участвовал в создании порядка двадцати картин. Несколько анимационных фильмов были сняты им в качестве режиссера-постановщика и автора сценария: "Марафон" (1988), "Корова" (1989), "Сон смешного человека" (1992), "Русалка" (1996), эпизод "Мальчик и ворон" в анимационном альманахе "Зимние дни" (Япония, 2003), "Моя любовь" (2006). Мультфильмы "Корова", "Русалка" и "Моя любовь" были номинированы на премию "Оскар".Александр Петров работает в технике пальцевой живописи на стекле, ее называют также "ожившей живописью": художник создает на подсвеченном стекле рисунок масляными красками с помощью кисточек или пальцев. Во время съемки нарисованный и снятый кадр стирается, и на его месте рисуется новая фаза движения.Помимо работы в мультипликации Александр Петров иллюстрирует книги, среди них "Старик Хоттабыч" Лазаря Лагина.Дважды снялся в кино как актер: в короткометражной драме "Перестройка Зонгшпиль. Победа над путчем" (2008) и в сериале "Достоевский" (2010).Александр Петров также является автором роликов для церемонии открытия XI Паралимпийских зимних игр в Сочи (2014).Член Совета по культуре и искусству при президенте РФ.Член киноакадемии "Ника". Академик Академии художеств (2008), единственный академик-мультипликатор в ее составе.Александр Петров – Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2004). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1990) за анимационный фильм "Добро пожаловать!", лауреат Государственной премии РФв области литературы и искусства (1994), лауреат премии "Оскар" (2000), лауреат Национальной кинематографической премии "Ника" (2006) в номинации "Лучший анимационный фильм" за анимационный фильм "Моя любовь".Обладатель гран-при Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале (2007) за анимационный фильм "Моя любовь".Лауреат Платоновской премии (2014).Александр Петров женат. Его сын Дмитрий Петров – художник-живописец, режиссер-аниматор. В качестве художника-аниматора участвовал в создании фильмов Александра Петрова "Старик и море" и "Моя любовь".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ника, вгик, россия, ярославль