https://ria.ru/20220717/petrov-1802705530.html
Биография Александра Петрова
Биография Александра Петрова - РИА Новости, 17.07.2022
Биография Александра Петрова
Художник-мультипликатор Александр Константинович Петров родился 17 июля 1957 года в селе Пречистое Ярославской области. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T00:45
2022-07-17T00:45
2022-07-17T00:45
справки
ника
вгик
россия
ярославль
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Художник-мультипликатор Александр Константинович Петров родился 17 июля 1957 года в селе Пречистое Ярославской области.В 1976 году окончил Ярославское художественное училище, в 1982 году – художественный факультет ВГИКа, мастерскую Ивана Иванова-Вано. В 1987-1988 годах занимался на Высших курсах сценаристов и режиссеров у Федора Хитрука.В 1981-1982 годах работал художником-постановщиком анимационных фильмов на киностудии "Арменфильм" в Ереване. Участвовал в создании мультфильмов "Сказка о зеркале" (1981), "Венец природы" (1982). В 1982 году перешел на Свердловскую киностудию, где работал до 1992 года. Был художником-постановщиком в фильмах режиссеров Владимира Петкевича "Ночь" (1984), "Сказочка про козявочку" (1984), "Хранитель" (1989); Алексея Караева "Кот в колпаке" (1984), "Добро пожаловать!" (1986); Валерия Фомина "По щучьему велению" (1984).В 1992 году создал в Ярославле анимационную школу и студию "Панорама", в настоящее время – учебно-творческая студия "Мастерская Александра Петрова".В 1996-1999 годах жил и работал в Монреале (Канада), где снимал картину "Старик и море", удостоенную в 2000 году премии американской киноакадемии "Оскар".В настоящее время живет и работает в Ярославле. Александр Петров участвовал в создании порядка двадцати картин. Несколько анимационных фильмов были сняты им в качестве режиссера-постановщика и автора сценария: "Марафон" (1988), "Корова" (1989), "Сон смешного человека" (1992), "Русалка" (1996), эпизод "Мальчик и ворон" в анимационном альманахе "Зимние дни" (Япония, 2003), "Моя любовь" (2006). Мультфильмы "Корова", "Русалка" и "Моя любовь" были номинированы на премию "Оскар".Александр Петров работает в технике пальцевой живописи на стекле, ее называют также "ожившей живописью": художник создает на подсвеченном стекле рисунок масляными красками с помощью кисточек или пальцев. Во время съемки нарисованный и снятый кадр стирается, и на его месте рисуется новая фаза движения.Помимо работы в мультипликации Александр Петров иллюстрирует книги, среди них "Старик Хоттабыч" Лазаря Лагина.Дважды снялся в кино как актер: в короткометражной драме "Перестройка Зонгшпиль. Победа над путчем" (2008) и в сериале "Достоевский" (2010).Александр Петров также является автором роликов для церемонии открытия XI Паралимпийских зимних игр в Сочи (2014).Член Совета по культуре и искусству при президенте РФ.Член киноакадемии "Ника". Академик Академии художеств (2008), единственный академик-мультипликатор в ее составе.Александр Петров – Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2004). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1990) за анимационный фильм "Добро пожаловать!", лауреат Государственной премии РФв области литературы и искусства (1994), лауреат премии "Оскар" (2000), лауреат Национальной кинематографической премии "Ника" (2006) в номинации "Лучший анимационный фильм" за анимационный фильм "Моя любовь".Обладатель гран-при Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале (2007) за анимационный фильм "Моя любовь".Лауреат Платоновской премии (2014).Александр Петров женат. Его сын Дмитрий Петров – художник-живописец, режиссер-аниматор. В качестве художника-аниматора участвовал в создании фильмов Александра Петрова "Старик и море" и "Моя любовь".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, ника, вгик, россия, ярославль
Художник-мультипликатор Александр Константинович Петров родился 17 июля 1957 года в селе Пречистое Ярославской области.
В 1976 году окончил Ярославское художественное училище, в 1982 году – художественный факультет ВГИКа, мастерскую Ивана Иванова-Вано. В 1987-1988 годах занимался на Высших курсах сценаристов и режиссеров у Федора Хитрука.
В 1981-1982 годах работал
художником-постановщиком анимационных фильмов на киностудии "Арменфильм" в Ереване.
Участвовал
в создании мультфильмов "Сказка о зеркале" (1981), "Венец природы" (1982).
В 1982 году перешел на Свердловскую киностудию, где работал до 1992 года. Был художником-постановщиком в фильмах режиссеров Владимира Петкевича "Ночь" (1984), "Сказочка про козявочку" (1984), "Хранитель" (1989); Алексея Караева "Кот в колпаке" (1984), "Добро пожаловать!" (1986); Валерия Фомина "По щучьему велению" (1984).
В 1992 году создал
в Ярославле анимационную школу и студию "Панорама", в настоящее время – учебно-творческая студия
"Мастерская Александра Петрова".
В 1996-1999 годах жил и работал в Монреале (Канада), где снимал картину "Старик и море", удостоенную в 2000 году премии американской киноакадемии "Оскар".
В настоящее время живет и работает
в Ярославле.
Александр Петров участвовал в создании
порядка двадцати картин. Несколько анимационных фильмов были сняты им в качестве режиссера-постановщика и автора сценария: "Марафон" (1988), "Корова" (1989), "Сон смешного человека" (1992), "Русалка" (1996), эпизод "Мальчик и ворон" в анимационном альманахе "Зимние дни" (Япония, 2003), "Моя любовь" (2006).
Мультфильмы "Корова
", "Русалка
" и "Моя любовь
" были номинированы на премию "Оскар".
Александр Петров работает в технике пальцевой живописи на стекле
, ее называют также "ожившей живописью": художник создает на подсвеченном стекле рисунок масляными красками с помощью кисточек или пальцев. Во время съемки нарисованный и снятый кадр стирается, и на его месте рисуется новая фаза движения.
Помимо работы в мультипликации Александр Петров иллюстрирует книги, среди них "Старик Хоттабыч" Лазаря Лагина.
Дважды снялся в кино
как актер: в короткометражной драме "Перестройка Зонгшпиль. Победа над путчем" (2008) и в сериале "Достоевский" (2010).
Александр Петров также является автором роликов для церемонии открытия XI Паралимпийских зимних игр в Сочи (2014).
Академик Академии художеств (2008), единственный академик-мультипликатор в ее составе.
Александр Петров – Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2004
). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1990) за анимационный фильм "Добро пожаловать!", лауреат Государственной премии РФв области литературы и искусства (1994
), лауреат премии "Оскар" (2000
), лауреат Национальной кинематографической премии "Ника" (2006
) в номинации "Лучший анимационный фильм" за анимационный фильм "Моя любовь".
Обладатель гран-при Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале (2007
) за анимационный фильм "Моя любовь".
Лауреат Платоновской премии (2014
).
Александр Петров женат
. Его сын
Дмитрий Петров – художник-живописец, режиссер-аниматор. В качестве художника-аниматора участвовал в создании фильмов Александра Петрова "Старик и море" и "Моя любовь".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников