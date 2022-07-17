https://ria.ru/20220717/oruzhie-1803040684.html

Глава Northrop Grumman призвала Запад уточнить, какое оружие нужно Украине

Глава Northrop Grumman призвала Запад уточнить, какое оружие нужно Украине - РИА Новости, 17.07.2022

Глава Northrop Grumman призвала Запад уточнить, какое оружие нужно Украине

Глава американской оборонной компании Northrop Grumman Кэти Уорден призвала западные правительства дать "четкий сигнал о спросе" на вооружение для Украины,... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T14:24

2022-07-17T14:24

2022-07-17T14:24

специальная военная операция на украине

украина

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northrop grumman

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава американской оборонной компании Northrop Grumman Кэти Уорден призвала западные правительства дать "четкий сигнал о спросе" на вооружение для Украины, чтобы индустрия смогла предоставить стране необходимое оружие, сообщает газета Financial Times.Как утверждает Уорден, имеющихся запасов оружия в долгосрочной перспективе может не хватить."Я бы не сказала, что я слышала, что у нас закачиваются (запасы оружия), но если вы спрогнозируете, что мы захотим поддерживать обязательства на этом уровне еще пару лет - это определенно не то, с учетом чего накапливались арсеналы", - приводит издание ее слова.Согласно Уорден, из-за проблем с глобальными цепочками поставок сроки выполнения компанией заказов в некоторых случаях увеличились в два-три раза. Она отмечает, что Northrop Grumman готова вкладываться в расширение производства до получения новых контрактов, но индустрии нужно получить сигнал о том, что на оружие будет спрос.По информации газеты, другая оборонная компания в ожидании контрактов уже начала приобретать нужные компоненты, но существует риск, что изготовленное оружие не будет использовано.Основные подрядчики США несколько раз в неделю встречаются с представителями Пентагона, на встречах обсуждается, что поставляется на Украину.

https://ria.ru/20220716/italiya-1802917095.html

https://ria.ru/20220717/ukraina-1803018144.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша, northrop grumman, министерство обороны сша, в мире