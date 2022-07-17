https://ria.ru/20220717/oez-1803024087.html
В Перми утвердили решение о создании особой экономической зоны
В Перми утвердили решение о создании особой экономической зоны - РИА Новости, 17.07.2022
В Перми утвердили решение о создании особой экономической зоны
Правительство утвердило создание новой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Перми, где инвесторы смогут реализовывать проекты на льготных условиях, сообщается на... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T11:46
2022-07-17T11:46
2022-07-17T11:47
экономика
михаил мишустин
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ПЕРМЬ, 17 июл - РИА Новости. Правительство утвердило создание новой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Перми, где инвесторы смогут реализовывать проекты на льготных условиях, сообщается на сайте правительства России."Правительство утвердило создание новой особой экономической зоны в Перми", - говорится в сообщении.Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Уточняется, что создаваемая в Перми ОЭЗ относится к промышленно-производственному типу. Здесь компании-резиденты будут реализовывать проекты в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий и в других направлениях.Так, запланирован запуск производства гибких полиэтиленовых труб для нефтехимической отрасли и строительство речных судов для грузовых и пассажирских перевозок. Также здесь будет функционировать центр обработки данных и логистический комплекс.Общий объём инвестиций по проектам составит более 10 миллиардов рублей.
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экономика, михаил мишустин
11:46 17.07.2022 (обновлено: 11:47 17.07.2022)
В Перми утвердили решение о создании особой экономической зоны
Правительство утвердило создание особой экономической зоны в Перми
ПЕРМЬ, 17 июл - РИА Новости.
Правительство утвердило создание новой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Перми, где инвесторы смогут реализовывать проекты на льготных условиях, сообщается
на сайте правительства России.
"Правительство утвердило создание новой особой экономической зоны в Перми", - говорится в сообщении.
Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
.
Уточняется, что создаваемая в Перми ОЭЗ относится к промышленно-производственному типу. Здесь компании-резиденты будут реализовывать проекты в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий и в других направлениях.
Так, запланирован запуск производства гибких полиэтиленовых труб для нефтехимической отрасли и строительство речных судов для грузовых и пассажирских перевозок. Также здесь будет функционировать центр обработки данных и логистический комплекс.
Общий объём инвестиций по проектам составит более 10 миллиардов рублей.