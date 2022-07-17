https://ria.ru/20220717/oez-1803024087.html

В Перми утвердили решение о создании особой экономической зоны

В Перми утвердили решение о создании особой экономической зоны - РИА Новости, 17.07.2022

В Перми утвердили решение о создании особой экономической зоны

Правительство утвердило создание новой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Перми, где инвесторы смогут реализовывать проекты на льготных условиях, сообщается на... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T11:46

2022-07-17T11:46

2022-07-17T11:47

экономика

михаил мишустин

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ПЕРМЬ, 17 июл - РИА Новости. Правительство утвердило создание новой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Перми, где инвесторы смогут реализовывать проекты на льготных условиях, сообщается на сайте правительства России."Правительство утвердило создание новой особой экономической зоны в Перми", - говорится в сообщении.Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Уточняется, что создаваемая в Перми ОЭЗ относится к промышленно-производственному типу. Здесь компании-резиденты будут реализовывать проекты в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий и в других направлениях.Так, запланирован запуск производства гибких полиэтиленовых труб для нефтехимической отрасли и строительство речных судов для грузовых и пассажирских перевозок. Также здесь будет функционировать центр обработки данных и логистический комплекс.Общий объём инвестиций по проектам составит более 10 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220626/perm-1798231125.html

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экономика, михаил мишустин