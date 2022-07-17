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Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк

Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк

Украинские войска в 1.00 обстреляли населенный пункт Еленовка, а также Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T01:59

2022-07-17T01:59

2022-07-17T02:04

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Украинские войска в 1.00 обстреляли населенный пункт Еленовка, а также Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Также представительство сообщило, что украинские войска в 0.53 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Макеевка (поселок Ясиновка).Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей.Главная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

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в мире, макеевка, донецкая народная республика