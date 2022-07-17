01:59 17.07.2022 (обновлено: 02:04 17.07.2022)
Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Украинские войска в 1.00 обстреляли населенный пункт Еленовка, а также Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 01.00 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра. 01.00 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в заявлении.
Также представительство сообщило, что украинские войска в 0.53 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Макеевка (поселок Ясиновка).
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей.
Главная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.