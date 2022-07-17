Украинские войска обстреляли Доломитное
Украинские войска обстреляли Доломитное снарядами калибра 155 миллиметров
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров в направлении населенного пункта Доломитное, обстрелам подверглись также Горловка, Новобахумтовка, Новоселовка и Железная Балка, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как указывается в сообщении в Telegram-канале представительства, обстрел в направлении Доломитного зафиксирован в 21.05, "выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров".
В 18.50 восемь снарядов калибром 122 миллиметра выпущено в направлении Новобахмутовки, в 20.35 в направлении Новоселовки выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров, добавили в представительстве. Пять мин калибром 120 миллиметров выпущено в 20.50 в направлении населенного пункта Железная Балка, говорится в сообщении.
Кроме того, в период с 19.50 по 20.30 зафиксированы обстрелы по Горловке (поселок шахты имени Гагарина), выпущено в общей сложности 19 мин калибром 120 миллиметров, отметили в представительстве.