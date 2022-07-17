https://ria.ru/20220717/obstrel-1803094878.html

Украинские войска обстреляли Доломитное

Украинские войска обстреляли Доломитное - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров в направлении населенного пункта Доломитное, обстрелам подверглись также Горловка,... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T22:00

2022-07-17T22:00

2022-07-17T22:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров в направлении населенного пункта Доломитное, обстрелам подверглись также Горловка, Новобахумтовка, Новоселовка и Железная Балка, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как указывается в сообщении в Telegram-канале представительства, обстрел в направлении Доломитного зафиксирован в 21.05, "выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров".В 18.50 восемь снарядов калибром 122 миллиметра выпущено в направлении Новобахмутовки, в 20.35 в направлении Новоселовки выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров, добавили в представительстве. Пять мин калибром 120 миллиметров выпущено в 20.50 в направлении населенного пункта Железная Балка, говорится в сообщении.Кроме того, в период с 19.50 по 20.30 зафиксированы обстрелы по Горловке (поселок шахты имени Гагарина), выпущено в общей сложности 19 мин калибром 120 миллиметров, отметили в представительстве.

https://ria.ru/20220717/aleksandrovka-1803079781.html

горловка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка