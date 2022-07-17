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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 17.07.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска примерно за час обстреляли населенные пункты Доломитное, Верхнеторецкое и Александровка в Донецкой Народной Республике, в том числе снарядами... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T19:14
2022-07-17T19:14
2022-07-17T19:14
специальная военная операция на украине
украина
нато
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донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска примерно за час обстреляли населенные пункты Доломитное, Верхнеторецкое и Александровка в Донецкой Народной Республике, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.30 - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Доломитное: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 17.40 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 24 снаряда калибром 122 миллиметра; 18.35 - населенный пункт Марьинка - населенный пункт Александровка: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1802999667.html
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украина, нато, в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
В ДНР сообщили об обстреле Доломитного, Верхнеторецкого и Александровки со стороны ВСУ