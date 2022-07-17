https://ria.ru/20220717/obstrel-1803073895.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска примерно за час обстреляли населенные пункты Доломитное, Верхнеторецкое и Александровка в Донецкой Народной Республике, в том числе снарядами... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T19:14

2022-07-17T19:14

2022-07-17T19:14

специальная военная операция на украине

украина

нато

в мире

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156299/08/1562990885_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_c67cf66e6bbb740a8f50006b4dd34a17.jpg

ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска примерно за час обстреляли населенные пункты Доломитное, Верхнеторецкое и Александровка в Донецкой Народной Республике, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.30 - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Доломитное: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 17.40 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 24 снаряда калибром 122 миллиметра; 18.35 - населенный пункт Марьинка - населенный пункт Александровка: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1802999667.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, нато, в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины