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Третьяковка не комментирует данные о недовольстве сотрудников по "Троице" - РИА Новости, 18.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220717/nedovolstvo-1803093901.html
Третьяковка не комментирует данные о недовольстве сотрудников по "Троице"
Третьяковка не комментирует данные о недовольстве сотрудников по "Троице" - РИА Новости, 18.07.2022
Третьяковка не комментирует данные о недовольстве сотрудников по "Троице"
Третьяковская галерея отказалась комментировать публикации о якобы недовольстве сотрудников музея отправкой иконы "Троица" Андрея Рублева в Святую... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-17T21:47
2022-07-18T11:18
культура
третьяковская галерея
сергий радонежский
свято-троицкая сергиева лавра
культура
новости культуры
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Третьяковская галерея отказалась комментировать публикации о якобы недовольстве сотрудников музея отправкой иконы "Троица" Андрея Рублева в Святую Троице-Сергиеву Лавру, сообщили РИА Новости в музее.Ранее в СМИ появились сообщения, содержащие якобы недовольства сотрудников Третьяковской галереи по поводу отправки иконы "Троица" Андрея Рублева в Святую Троице-Сергиеву Лавру."Не комментируем", — ответили в музее на соответствующий вопрос.Ранее в Третьяковской галерее сообщили РИА Новости, что икона отправилась в Лавру для богослужений, приуроченных к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского.В музее уточнили, что транспортировка была проведена "с соблюдением всех необходимых предосторожностей", а также помещена в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживает "привычный для нее климат". В начале следующей недели "Троица" вернется в Третьяковскую галерею.
https://ria.ru/20220706/ikona-1800657421.html
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третьяковская галерея, сергий радонежский, свято-троицкая сергиева лавра, культура, новости культуры
21:47 17.07.2022 (обновлено: 11:18 18.07.2022)
 
Третьяковка не комментирует данные о недовольстве сотрудников по "Троице"

Третьяковка отказалась комментировать данные о недовольстве сотрудников отправкой "Троицы"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИкона художника Андрея Рублева "Троица" в Третьяковской галерее
Икона художника Андрея Рублева Троица в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Икона художника Андрея Рублева "Троица" в Третьяковской галерее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Третьяковская галерея отказалась комментировать публикации о якобы недовольстве сотрудников музея отправкой иконы "Троица" Андрея Рублева в Святую Троице-Сергиеву Лавру, сообщили РИА Новости в музее.
Ранее в СМИ появились сообщения, содержащие якобы недовольства сотрудников Третьяковской галереи по поводу отправки иконы "Троица" Андрея Рублева в Святую Троице-Сергиеву Лавру.
"Не комментируем", — ответили в музее на соответствующий вопрос.
Ранее в Третьяковской галерее сообщили РИА Новости, что икона отправилась в Лавру для богослужений, приуроченных к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского.
В музее уточнили, что транспортировка была проведена "с соблюдением всех необходимых предосторожностей", а также помещена в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживает "привычный для нее климат". В начале следующей недели "Троица" вернется в Третьяковскую галерею.
Икона Богоматерь Владимирская в окладе на выставке Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 13:15Религия
В РПЦ предложили перенести Владимирскую икону из Третьяковки в Кремль
 
КультураТретьяковская галереяСергий РадонежскийСвято-Троицкая Сергиева лавраКультураНовости культуры
 
 
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