https://ria.ru/20220717/nedovolstvo-1803093901.html

Третьяковка не комментирует данные о недовольстве сотрудников по "Троице"

Третьяковка не комментирует данные о недовольстве сотрудников по "Троице" - РИА Новости, 18.07.2022

Третьяковка не комментирует данные о недовольстве сотрудников по "Троице"

Третьяковская галерея отказалась комментировать публикации о якобы недовольстве сотрудников музея отправкой иконы "Троица" Андрея Рублева в Святую... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-17T21:47

2022-07-17T21:47

2022-07-18T11:18

культура

третьяковская галерея

сергий радонежский

свято-троицкая сергиева лавра

культура

новости культуры

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Третьяковская галерея отказалась комментировать публикации о якобы недовольстве сотрудников музея отправкой иконы "Троица" Андрея Рублева в Святую Троице-Сергиеву Лавру, сообщили РИА Новости в музее.Ранее в СМИ появились сообщения, содержащие якобы недовольства сотрудников Третьяковской галереи по поводу отправки иконы "Троица" Андрея Рублева в Святую Троице-Сергиеву Лавру."Не комментируем", — ответили в музее на соответствующий вопрос.Ранее в Третьяковской галерее сообщили РИА Новости, что икона отправилась в Лавру для богослужений, приуроченных к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского.В музее уточнили, что транспортировка была проведена "с соблюдением всех необходимых предосторожностей", а также помещена в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживает "привычный для нее климат". В начале следующей недели "Троица" вернется в Третьяковскую галерею.

https://ria.ru/20220706/ikona-1800657421.html

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третьяковская галерея, сергий радонежский, свято-троицкая сергиева лавра, культура, новости культуры