https://ria.ru/20220717/nedovolstvo-1803093901.html
Третьяковка не комментирует данные о недовольстве сотрудников по "Троице"
Третьяковка не комментирует данные о недовольстве сотрудников по "Троице" - РИА Новости, 18.07.2022
Третьяковка не комментирует данные о недовольстве сотрудников по "Троице"
Третьяковская галерея отказалась комментировать публикации о якобы недовольстве сотрудников музея отправкой иконы "Троица" Андрея Рублева в Святую... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-17T21:47
2022-07-17T21:47
2022-07-18T11:18
культура
третьяковская галерея
сергий радонежский
свято-троицкая сергиева лавра
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802818668_0:119:3074:1848_1920x0_80_0_0_b0e8e64626956477fa009052118c5b02.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Третьяковская галерея отказалась комментировать публикации о якобы недовольстве сотрудников музея отправкой иконы "Троица" Андрея Рублева в Святую Троице-Сергиеву Лавру, сообщили РИА Новости в музее.Ранее в СМИ появились сообщения, содержащие якобы недовольства сотрудников Третьяковской галереи по поводу отправки иконы "Троица" Андрея Рублева в Святую Троице-Сергиеву Лавру."Не комментируем", — ответили в музее на соответствующий вопрос.Ранее в Третьяковской галерее сообщили РИА Новости, что икона отправилась в Лавру для богослужений, приуроченных к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского.В музее уточнили, что транспортировка была проведена "с соблюдением всех необходимых предосторожностей", а также помещена в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживает "привычный для нее климат". В начале следующей недели "Троица" вернется в Третьяковскую галерею.
https://ria.ru/20220706/ikona-1800657421.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802818668_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_bb3dc7606f75be48ca4cc3a8fe6aec43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
третьяковская галерея, сергий радонежский, свято-троицкая сергиева лавра, культура, новости культуры
21:47 17.07.2022 (обновлено: 11:18 18.07.2022)
Третьяковка не комментирует данные о недовольстве сотрудников по "Троице"
Третьяковка отказалась комментировать данные о недовольстве сотрудников отправкой "Троицы"