https://ria.ru/20220717/minirovanie-1803084994.html
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным - РИА Новости, 18.07.2022
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным
Аэропорт Волгограда вернулся в штатный режим работы, сообщение с угрозами оказалось ложным, сообщает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-17T20:46
2022-07-17T20:46
2022-07-18T10:25
происшествия
волгоград
аэропорт
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Аэропорт Волгограда вернулся в штатный режим работы, сообщение с угрозами оказалось ложным, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда около 19.30 эвакуировали из-за поступившего письма с угрозами о минировании, всех пассажиров вывели из здания аэровокзала.По информации корреспондента РИА Новости, пассажиры уже вернулись в терминал.
https://ria.ru/20220708/magadan-1801142786.html
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происшествия, волгоград, аэропорт, новости - туризм
20:46 17.07.2022 (обновлено: 10:25 18.07.2022)
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным
Сообщение с угрозами о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным