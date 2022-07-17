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Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным - РИА Новости, 18.07.2022
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Туризм
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Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным - РИА Новости, 18.07.2022
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным
Аэропорт Волгограда вернулся в штатный режим работы, сообщение с угрозами оказалось ложным, сообщает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-17T20:46
2022-07-18T10:25
происшествия
волгоград
аэропорт
туризм
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Аэропорт Волгограда вернулся в штатный режим работы, сообщение с угрозами оказалось ложным, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда около 19.30 эвакуировали из-за поступившего письма с угрозами о минировании, всех пассажиров вывели из здания аэровокзала.По информации корреспондента РИА Новости, пассажиры уже вернулись в терминал.
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происшествия, волгоград, аэропорт, новости - туризм
20:46 17.07.2022 (обновлено: 10:25 18.07.2022)
 
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным

Сообщение с угрозами о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Аэропорт Волгограда вернулся в штатный режим работы, сообщение с угрозами оказалось ложным, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда около 19.30 эвакуировали из-за поступившего письма с угрозами о минировании, всех пассажиров вывели из здания аэровокзала.
"Мероприятия (проверочные) окончены, сообщение ложное", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
По информации корреспондента РИА Новости, пассажиры уже вернулись в терминал.
Международный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 12:00Туризм
В Магадане локализовали пожар рядом с аэропортом
 
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